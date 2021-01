Na viragem de 2020 para 2021, a ideia geral que acompanhou a passagem de ano foi a de otimismo cauteloso, de que com a chegada das vacinas contra a covid-19, abria-se uma porta ao fim deste agónico período pandémico. Sempre nos avisaram, contudo, que a solução não seria imediata, nem o percurso fácil. Caminhando para meados de janeiro, é fácil ver porquê.

As causas ainda não foram absolutamente determinadas — nunca o são, quando se trata de um vírus como este —, mas o consenso a formar-se é de que a folia do Natal e do Ano Novo tem de ser paga. E a fatura já chegou, com números elevadíssimos:

Portugal bateu hoje um novo máximo de óbitos devido à pandemia, 122, sendo o quarto dia consecutivo que se ultrapassa no país a fasquia dos 100. Ao todo, contam-se já 7.925 vítimas mortais;

Paralelamente, os internamentos voltaram a disparar, com mais 213 em enfermaria (3.983 no tal) e nove em cuidados intensivos (567).

O número de novos casos não atingiu os picos dos últimos dias, sendo de sublinhar que registaram-se “apenas” 5.604 novas infeções porque estamos no rescaldo do fim de semana. É pouco consolo, dado que, desde o início do ano, foram já registados mais de 70 mil casos .

As consequências deste escalar manifestam-se de várias formas. Por um lado, Portugal passou de ter 25 concelhos em risco extremo para mais que duplicar para 57 . Por outro, os serviços de saúde suportam uma carga cada vez mais pesada, sendo exemplo disso a Linha SNS24, que está a atender 27 mil chamadas por dia .

Nem tudo são más notícias, é certo — hoje soubemos que já foram vacinadas 74.099 pessoas em Portugal, e muitas mais se seguirão, até porque as vacinas da farmacêutica Moderna estão a chegar —, mas a situação é “pesada e complexa”, como admitiu a ministra da Saúde, Marta Temido.

Com os sistemas de saúde em risco de rotura com o aumento dos internamentos, a governante admitiu mesmo poder recorrer à requisição civil dos hospitais privados para receber doentes covid. Isto porque, mesmo havendo 19 convenções celebradas no Norte do país com os outros setores (privado e social) para garantir 150 camas para doentes covid e outras tantas para doentes não covid, a ministra reconheceu que em Lisboa a capacidade é menor, com cerca de 100 camas e muito espalhadas por várias instituições, o que “dificulta a gestão dos processos dos doentes”.

“Não hesitaremos em lançar mão desse mecanismo [da requisição civil], quando não conseguirmos, por acordo, nunca dispensando a justa compensação prevista nos termos da lei da requisição civil, ultrapassar as dificuldades”, avisou a ministra, recordando que a utilização da capacidade de outros setores, preferencialmente por acordo, “está prevista no decreto presidencial que enquadra o estado de emergência”.

A ver-se será um de vários sacrifícios a assumir para lidar com esta onda de casos. O maior deles todos, todavia, é aquele que nos foi garantido que não voltaria a ser exigido por que “o país não aguentaria”.

Mas vai ter de aguentar, é cada vez mais certo que Portugal vai voltar a entrar em confinamento. O Governo já o tinha sugerido no fim de semana e hoje António Costa voltou a referir-se ao mesmo como praticamente consumado. Só falta então saber em que moldes ocorrerá.

A ideia é que seja idêntico ao de março, com a exceção do funcionamento das escolas. Nesse aspeto, tanto peritos epidemiológicos, como diretores escolares, representantes das escolas privadas e pais defendem a manutenção do ensino presencial, ainda que com algumas diferenças entre si.

A decisão, porém, só será finalmente tomada amanhã depois da reunião no Infarmed, com epidemiologistas, para avaliar a evolução da disseminação do novo coronavírus em Portugal. Só depois das apresentações é que o Governo tomará uma decisão final.

Este é o calendário que se segue:

Na parte da tarde desta terça-feira, o Presidente da República ouve os partidos com representação parlamentar e deverá enviar o projeto de decreto presidencial de estado de emergência.

Ainda na terça-feira, segundo António Costa, o Governo fará um Conselho de Ministros extraordinário para dar o parecer sobre o projeto de decreto do Presidente da República.

Na quarta-feira de manhã, reúne-se a Assembleia da República para votar as medidas;

A seguir, o Conselho de Ministros, entre a manhã e a tarde desse dia, reunirá para aprovar o decreto de regulamentação do Presidente da República;

Em junho, quando a pandemia assumia contornos bem menos negros, António Costa deixou o aviso que daria os passos atrás que fossem necessários para conter a covid-19. Em 2021, demos um passo em frente, mas está visto que vai preciso dar dois ou três atrás.