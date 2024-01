O novo balanço representa um aumento de 122 mortes e 256 feridos nas últimas 24 horas.

O número total de feridos em Gaza é agora de 58.166, segundo a última estimativa, publicada pelo Ministério da Saúde de Gaza na rede social Facebook.

Fontes das autoridades palestinianas de Gaza adiantaram à agência de notícias oficial palestiniana Wafa que os ataques de Israel nas últimas horas atingiram a cidade de Zawaida, no centro da Faixa de Gaza, e a cidade de Khan Younis (especialmente o bairro de Asdaa, no oeste desta cidade do sul do enclave).

Além disso, testemunhas citadas pela agência palestiniana relataram bombardeamentos nos campos de refugiados de Maghazi, Bureij e Nuseirat.

O exército israelita lançou uma ofensiva contra Gaza após os ataques do Hamas, em 07 de outubro, que, segundo Telavive, provocaram cerca de 1.200 mortos, além de terem sido sequestradas quase 240 pessoas, das quais mais de 120 ainda continuam em cativeiro.

A retaliação israelita tem destruído a maioria das infraestruturas de Gaza e perto de dois milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, a quase totalidade dos 2,3 milhões de habitantes do enclave, controlado pelo Hamas desde 2007.

A população da Faixa de Gaza também se confronta com uma crise humanitária sem precedentes, devido ao colapso dos hospitais, surto de epidemias e escassez de água potável, alimentos, medicamentos e eletricidade.

Desde 07 de outubro, mais de 300 palestinianos foram mortos pelo exército israelita e por ataques de colonos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.