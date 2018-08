O líder russo tem uma agenda de sábado preenchida. Na agenda internacional, destaca-se o encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel - mas antes Putin será o convidado surpresa no casamento do ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco.

Angela Merkel aguarda hoje a visita de Vladimir Putin com que se irá reunir, na Alemanha, para falar de temas com importância para segurança do mundo como a situação na Síria, na Ucrânia, no Irão e ainda, e não de menor relevância, a agenda económica. É o segundo encontro entre os dois líderes em pouco mais de três meses, depois da reunião que tiveram na estância russa de Sóchi. Apesar de ser um encontro ao mais alto nível, não é forçosamente o principal foco das notícias, sobretudo desde que se soube que Putin irá à Áustria antes de seguir para a Alemanha onde marcará presença no casamento da ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Karin Kneissl.

Ministra do governo de Sebastian Kurz desde dezembro de 2017, Karin Kneissl é jornalista de proifssão, além de diplomata. Integrou o giverno de Kurz como independente a convite do partido de extrema direita Freedom Party que faz parte da coligação governamental. Casa-se hoje com Wolfgang Meilinger, um empresário austríaco, numa propriedade vinícola no estado de Styria.

A presença de Putin foi confirmada por um porta-voz do Kremlin no princípio da semana, adiantando que o líder russo seria um "convidado surpresa" na festa de casamento e que o convite teria sido endereçado aquando da visita oficial à Áustria no início deste ano.

O tema suscitou várias discussões nos media austríacos e alguns políticos da oposição questionaram os custos para os contribuintes da presença de Putin, nomeadamente por razões de segurança, e membros do Partido dos Verdes apelaram mesmo à demissão da ministra.