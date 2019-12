Nunca pensei que iria um dia arrancar uma crónica sobre um resumo diário à boa maneira millennial. Mas se hoje um espírito estoico me invade a mente e assim o quer, que assim seja. Portanto, aqui vai:

Quem nunca?

Quem nunca teve uma experiência que nos obrigasse a estar a olhar constantemente para o contrato e a contar os dias que faltam para este terminar e fazermos o tal telefonema e mandar aquele chavão do "eu sei que você não tem culpa, mas..." ao desgraçado/a que está do outro lado?

Ora, sobre este assunto ficou a saber-se hoje que até ao final do primeiro trimestre de 2020 vai existir uma plataforma online onde vai ser possível cancelar contratos de telecomunicações. A notícia foi avançada pelo jornal Público — que escreve que a medida até já foi confirmada pelo Governo. No entanto, os operadores levantam dúvidas quanto à exequibilidade do projeto.

Esta sexta-feira também foi dia para a Direção-geral da Saúde (DGS) e o Ministério da Saúde indicarem que o Programa Nacional de Vacinação (PNV) vai incluir novas vacinas a partir de outubro do próximo ano, tornando gratuita a vacina contra a meningite B para todos e alargando a do papilomavírus para os rapazes. Há mais coisas, mas nada como passar por este artigo para saber quais são as principais novidades do PNV anunciadas para 2020.

Ser ou não, eis a questão. Neste caso, ser ou não tabu. Isto porque o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, considerou hoje que a deslocação de aldeias ribeirinhas para prevenir que sejam afetadas pelas cheias não pode "ser um tema tabu em democracia". Contudo, rejeita a ideia de que já existam planos em marcha nesse sentido.

Réveillon. É normal que os preparativos para a passagem de ano estejam em fases avançadas. E se está a pensar fazê-lo no Porto, fica a nota de que já estão a ser adotadas medidas especiais para "gerir multidão" esperada. Ou seja, algo semelhante àquilo que se verificou o ano anterior, em que umas 200 mil pessoas se terão repartido pela Avenida dos Aliados e zonas envolventes. Ainda assim, os populares não serão revistados ao entrar na praça, salvo uma ou outra pessoa "com perfil de risco", de acordo o superintendente-chefe Paulo Lucas da PSP.

Pagar mais para carregar o seu carro elétrico. Em menos de seis meses, os carregamentos deste tipo de veículos vão passar a ser todos pagos. A informação foi revelada pelo presidente da rede Mobi.e, empresa pública responsável pela gestão da mobilidade elétrica em Portugal. Todavia, não será a única coisa a aumentar. Os bilhetes diários Carris/Metro/Transtejo e Carris/Metro/CP vão ficar cinco cêntimos mais caros já a partir do próximo dia 1 de janeiro.

Hoje o dia também ficou marcado pelo primeiro dia (de três) da greve dos trabalhadores da Portway (empresa de ‘handling’ — assistência em terra nos aeroportos) e pela morte do cantor belga Art Sullivan, autor de "Petite demoiselle", vítima de cancro do pâncreas, aos 69 anos.

Desportivamente falando

É certo que esmagou os defesas aquando da sua passagem pelo campeonato português (2008-2012) que lhe valeu quatro títulos nacionais e uma Liga Europa ao serviço do FC Porto, mas não é sobre Givanildo Vieira de Souza, a.k.a Hulk no mundo futebolístico, de que aqui se fala. No universo dos super-heróis do mundo aos quadradinhos da Marvel há o Hulk, o Incrível — aquele rapazão verde que esmaga coisas — e depois há outro parecido que não é muito amigo dele que é o Hulk Vermelho. Ora, se o primeiro deu alcunha ao jogador que passou pela nossa Liga, o segundo parece estar na Premier League — encarnado numa equipa porque na BD ele é só um. E está a esmagar tudo.

Este último pode ser menos conhecido de que o seu congénere verde, mas isso não implica que o Hulk vermelho não deixe rasto por onde quer passe. E digo isto porque este, mascarado de Liverpool, tal como a personagem da Marvel, faz estragos. Não propriamente em aliens que ameaçam a Terra ou em exércitos comandados a logro de um sogro desvairado como nos filmes que achem as salas de cinema, mas antes a concorrência (Manchester City e outros tais), os adversários (os restantes clubes) e o mundo dos resumos e pequenos trechos de vídeos na Internet. Porque aquilo que se viu ontem foi um super Liverpool a defrontar o segundo classificado daquela que é considerada a melhor liga de futebol do mundo e vencer com goleada. E é super por várias razões. Porque não é só achatar ou embatucar adversários. Parece que o domínio vai mais além. O quê, onde e porquê? É só passar por aqui e ler a crónica semanal do SAPO24 da liga inglesa.

Cá no burgo, o Sporting de Braga confirmou Rúben Amorim até 2022, sendo o ex-médio o 18.º treinador da era António Salvador enquanto presidente dos bracarenses. Ainda no futebol e a Norte, foi confirmada a permanência de Carlos Carvalhal no Rio Ave depois deste ameaçar bater com a porta após a derrota para a Taça da Liga e Fernando Gomes avançou formalmente com a sua recandidatura — que conta com o apoio dos três grandes — nos destinos da Federação Portuguesa de Futebol. Lá fora, em Itália, um regresso: Zlatan está confirmado no AC Milan.

Porém, estando à beira do fim de semana, não há como não dar uma sugestãozinha. Nem que seja porque o texto um pouco mais acima envolveu um herói grande e verde, agora termina com outro num tom de pele parecido. É que no Casino de Estoril, há Shrek — O Musical e um pântano distante onde vive um ogre bem famoso entre as crianças. Conta com a encenação de Henrique Feist e trata-se da estreia em Portugal.

Sem mais, o meu nome é Abílio dos Reis e hoje o dia foi mais ou menos assim.