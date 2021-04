“Doze dos clubes europeus mais importantes anunciam a conclusão de um acordo para a criação de uma nova competição, a Superliga, que será regida pelos seus fundadores”, informam os promotores da iniciativa, em comunicado enviado à AFP.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, “uniram-se na qualidade de clubes fundadores” da Superliga, indica o comunicado.

“A época inaugural (...) iniciar-se-á o mais brevemente possível”, informam os subscritores do comunicado, sem precisar qualquer data, adiantando que a nova competição pretende “gerar recursos suplementares para toda a pirâmide do futebol”.

O comunicado dos 12 clubes surge no mesmo dia em que a UEFA reafirmou que excluirá os clubes que integrem uma eventual Superliga europeia de futebol, e que tomará “todas as medidas necessárias, a nível judicial e desportivo” para inviabilizar a criação de um “projeto cínico”.

Este projeto, explicam os seus promotores, tem como objetivo “gerar recursos complementares para toda a pirâmide do futebol”.

“Em troca do empenho, os clubes fundadores receberão um pagamento único da ordem de 3,5 mil milhões de euros, destinados apenas a investimentos em infraestruturas e para compensar os impactos da crise da covid-19”, destacou a mensagem.

Se este valor se confirmar, seria muito superior ao valor pago aos clubes pela UEFA em todas as competições organizadas pela entidade (Liga dos Campeões, Liga Europa e Supertaça Europeia), que geraram 3,2 mil milhões de euros em direitos de transmissão na temporada 2018-2019, antes que a pandemia afetasse seriamente o mercado europeu de direitos desportivos.

O primeiro presidente da Superliga é o espanhol Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

"Vamos ajudar o futebol a todos os níveis, para levá-lo ao lugar que merece. O futebol é o único desporto global (...) A nossa responsabilidade como grandes clubes é atender às expectativas dos adeptos", disse Pérez, citado na declaração.

A criação da Superliga europeia de futebol está a desencadear reações adversas de vários quadrantes, nomeadamente em Inglaterra e França, com Boris Johnson e Emmanuel Macron a manifestarem-se contra a iniciativa de alguns clubes de elite do continente.

A federação e a liga alemã da modalidade e a Associação Europeia de Clubes (ECA) também se juntam às vozes críticas, antes assumidas pelas instituições desportivas de Inglaterra, Itália e França, e também em Portugal pelo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença.

Boris Johnson, chefe do governo britânico, afirmou nas redes sociais que "os planos para uma Superliga europeia seriam muito prejudiciais para o futebol", pelo que apoia "as autoridades do futebol para que tomem medidas".

Para o governante, uma Superliga iria “apunhalar o coração do futebol nacional", defendendo que os clubes implicados "devem responder perante os adeptos antes de tomar qualquer medida".

O mesmo sentido seguiu Emmanuel Macron. Em comunicado, a presidência francesa garantiu que atuará por forma a proteger a integridade das competições das federações, tanto a nível interno como no plano europeu.

"O Presidente da República saúda a postura dos clubes franceses, que recusaram participar num projeto que ameaça o princípio da solidariedade e mérito desportivos", referiu.

Antes, o mesmo sentido crítico tinha sido assumido por UEFA, federações espanhola, inglesa e francesa, ligas destes três países. A federação e a liga alemãs, não tendo subscrito o mesmo comunicado, foram em tudo coincidentes mais tarde.

A UEFA reafirmou que excluirá os clubes que integrem uma eventual Superliga europeia de futebol, e que tomará “todas as medidas necessárias, a nível judicial e desportivo” para inviabilizar a criação de um “projeto cínico”.

"Conforme anunciado anteriormente pela Fifa (...), os clubes envolvidos serão proibidos de participar em qualquer outra competição a nível nacional, europeu ou mundial, e aos seus jogadores poder ser negada a possibilidade de representar as suas selecções nacionais", adverte a UEFA.

Na luta contra a pretensão de alguns dos mais poderosos clubes da Europa, a UEFA disse contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.

Em Portugal, Pedro Proença também foi muito crítico: “A hipótese da criação de uma Superliga europeia, pensada e desenhada por uma pequena elite com intenções exclusivas, é algo a que nos continuaremos a opor frontalmente. Uma insanidade que colocaria em causa todos os alicerces fundamentais em que o futebol sempre se desenvolveu”, defendeu o presidente da LPFP.

A UEFA deve anunciar na segunda-feira o novo formato das competições europeias a partir da época 2024, sendo esperado uma alteração no modelo da Liga dos Campeões e um aumento para 36 equipas.

Em janeiro, a FIFA já tinha avisado, num comunicado conjunto com as confederações do futebol mundial, que impediria de participar nas suas competições qualquer clube ou jogador que integrasse uma eventual competição de elite, disputada por convite por alguns dos maiores clubes europeus.

Agora, reforçou essa posição com uma nova nota. "A FIFA quer tornar claro que se posiciona fortemente a favor da solidariedade no futebol e de um modelo de redistribuição equitativo. A FIFA posiciona-se sempre a favor da unidade no futebol mundial e apela a todas as partes envolvidas para que tenham um diálogo calmo, construtivo e equilibrado, para bem do jogo", indica o organismo, em comunicado.

A punição com exclusão das competições internacionais teria consequências graves, uma vez que os clubes que teoricamente participariam nesta Superliga independente estão repletas de jogadores estrangeiros, que seriam proibidos de atuar pelas suas seleções nacionais.

Resta saber se tal medida estaria em conformidade com o direito europeu da concorrência, ponto que abre a possibilidade de uma batalha jurídica se os clubes insistirem em organizar esta competição.

Já a Associação Europeia de Clubes (ECA, pela sigla em inglês), da qual fazem parte grandes equipas do futebol europeu, declarou também neste domingo ser "fortemente contra um modelo fechado da Superliga".

"A ECA, como organismo representativo de 246 clubes de primeira linha em toda a Europa, reafirma o seu empenho em trabalhar no desenvolvimento do modelo de competição de clubes da Uefa, com a Uefa, para o ciclo que começa em 2024", divulgou a entidade através do Twitter.

Esta posição firme da ECA pode surpreender, tendo em conta que este grupo, muitas vezes visto como o porta-voz dos clubes mais poderosos da Europa, é presidido pelo italiano Andrea Agnelli, patrono da Juventus, uma das equipas envolvidas na criação da Superliga.

"A ECA mantém-se na posição aprovada no seu Comitê Executivo de 16 de abril, ou seja, apoia o compromisso de trabalhar com a Uefa numa nova estrutura para o futebol europeu como um todo após 2024", acrescentou o organismo.

[Notícia atualizada às 23:54]