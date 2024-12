Há romances, livros sobre história, outros que ensinam a poupar dinheiro. Há nomes clássicos da literatura, outros que se estrearam em 2024.

Foram dezenas as pré-publicações e excertos de livros publicados no SAPO24 ao longo do ano — e esta é uma lista com algumas das que valem a pena a leitura, uma por cada mês.

Dezembro

"Rabo de Peixe"

"Rabo de Peixe", o livro oficial da série portuguesa mais vista de sempre, conta com entrevistas e fotografias exclusivas, pelo que é uma obra única que revela os bastidores da série transmitida pela Netflix. Ao conceito original de Augusto Fraga, juntam-se os textos de Helena Ales Pereira e as fotografias de Inês Subtil para edificar um inédito livro-objeto onde é possível descobrir alguns dos segredos por trás do sucesso.

Novembro

"Vida de Jesus"

O livro "Vida de Jesus" (1863), de Ernest Renan, é a primeira "verdadeira" biografia do homem em nome do qual se edificou não só uma religião milenar, mas toda uma civilização. Renan, um dos mais importantes escritores, historiadores e filólogos franceses do século XIX, traça uma imagem do Cristo histórico bastante diferente da imagem bíblica, oferecendo uma personalidade virtuosa e de grande compleição moral, mas rejeitando o seu carácter divino e toda a intervenção sobrenatural.

Outubro

"Tudo na Airfryer"

A fritadeira de ar quente ou air fryer é um fenómeno em todo o mundo. Este equipamento de cozinha é já o mais popular, porque permite fritar, mas também assar e até cozer alimentos. Atenta a esta nova tendência, Valentina Harris, chef e professora de cozinha, elaborou "Tudo na Airfryer". Neste livro de capa dura e com fotos de Ian Garlick vai encontrar 60 receitas de pequeno-almoço, petiscos, variados pratos clássicos, acompanhamentos e até doces e sobremesas.

Setembro

"Começa Já"

"Começa Já", o novo livro de Pedro Andersson, o principal educador financeiro do país, revela aos mais novos, em início de vida laboral, tudo o que precisam de saber sobre dinheiro. Os dados mais recentes do Programa Internacional de Avaliação de Alunos revelam que os níveis de literacia financeira dos jovens pioraram bastante desde 2018, ficando bem abaixo da média da OCDE. Com vista a combater estes baixos níveis, o autor e jornalista dirige-se aos jovens numa linguagem muito próxima e acessível, e explica não só os conceitos essenciais para uma boa gestão financeira, mas também o modo como podemos mudar a nossa mentalidade em relação ao dinheiro, de forma a garantir um futuro financeiro próspero.

Agosto

"A Transformação Hormonal"

Com prefácio da actriz norte-americana Gwyneth Paltrow, "A Transformação Hormonal", da médica norte-americana Tasneem Bhatia, conhecida como Dra. Taz, especialista hormonal da Goop Lab, é um guia que oferece uma nova abordagem no controlo das alterações hormonais em todas as fases da vida — especialmente na menopausa. A médica considera que a menopausa não é um "fim", pois toda a vida da mulher é um ciclo hormonal em constante mudança, mas sim apenas um ponto ao longo desse ciclo. Tasneem Bhatia explica exatamente o que está a acontecer no corpo de uma mulher ao longo da sua vida e como quase todos os aspectos da saúde estão ligados às hormonas — desde o metabolismo à saúde mental.

Julho

"Dedico-lhe o Meu Silêncio"

É Mario Vargas Llosa que o anuncia pelo próprio punho, em jeito de posfácio: este será o seu derradeiro romance. "Dedico-lhe o Meu Silêncio" lê-se a um ritmo de duas vozes bem distintas, distribuídas entre capítulos pares e ímpares. Um livro sobre o poder redentor da música e da sua beleza, o sonho de unir um país pela música, antes de se despedir da escrita de romances. decorre no início dos anos 90 e Toño Azpilcueta é o protagonista deste livro. Especialista em música crioula, descobre Lalo Molfino – personagem de Travessuras da Menina Má –, um guitarrista cujo talento o faz reviver o amor pelas valsas, marineras, polcas e huainos, géneros enraizados na música popular peruana. Nasce nesse momento a vontade de escrever um livro para contar a história da música crioula, como elemento capaz de provocar uma revolução, quebrando preconceitos e barreiras raciais.

Junho

"Admirável Mundo Verde"

Num futuro não muito distante, um grupo de ativistas pelo clima radicaliza-se e decide derrubar o sistema. Dotado de uma eficaz máquina de propaganda, que lhe garante o apoio popular, consegue chegar ao poder e impor uma sociedade totalmente verde. Mas a que preço? Assim, o que aconteceria se os ambientalistas, depois de anos sem serem levados a sério, derrubassem o governo e impusessem novas regras? É esta a trama do novo livro de Filipa Fonseca Silva, "Admirável Mundo Verde". Homenageando o clássico de Aldous Huxley, este é um romance distópico centrado na emergência climática e na polarização da sociedade.

Maio

"A Maior Mulher Moderna do Mundo"

"A Maior Mulher Moderna do Mundo" é a autobiografia ficcional de uma mulher gigante real do século XIX, Anna Swan, uma figura feminina insólita num mundo patriarcal, que encontrou a emancipação e a celebridade apresentando‑se ao mundo em espectáculos de "aberrações". "Quando comecei a escrever a história de Anna, as minhas experiências humilhantes ajudaram‑me a compreender o que ela sofreu. Sabia que estava a contar uma história na perspectiva de uma mulher cujo tamanho descomunal até os cavalos assustava, como se dizia na época vitoriana. Toda a gente a avaliava através da lente do seu tamanho, e também ela devia ver o ambiente físico em seu redor através dessa lente", escreveu a autora Susan Swan no Posfácio à Edição Portuguesa.

Abril

"Eu Canto e a Montanha Dança"

As altas montanhas dos Pirenéus catalães são uma terra de fronteira, assombrada pela memória dos séculos e das gerações passadas. A sua sabedoria escapa à compreensão humana e é eterna, ao contrário do amor, da guerra ou da dor. Uns dizem que essas montanhas são fonte de vida. Outros, que a cada dez anos morre alguém fulminado por um raio no meio dos penhascos. É essa a tragédia que se abate sobre Domènec de Matavaques, o camponês poeta. Pouco depois desse acontecimento, rodeiam o seu corpo inerte os fantasmas de quatro bruxas. Em casa, no sopé da montanha, Sió, agora jovem viúva, vê-se obrigada a cuidar sozinha de duas crianças e de um velho sogro. Em "Eu Canto e a Montanha Dança", Irene Solà faz nascer, para lá do tempo e da história, um mundo poético e mítico, de uma beleza tão selvagem quanto visceral; um mundo cantado a várias vozes, por vários protagonistas – mulheres e homens, animais, espíritos ou nuvens – que, além do drama humano, anunciam e celebram o imutável ciclo da vida.

Março

"Vemo-Nos em Agosto"

Todos os anos, a 16 de agosto, Ana Magdalena Bach apanha o ferry que a leva até à ilha onde a mãe está enterrada, para visitar o seu túmulo. Estas viagens acabam por ser um convite irresistível para se tornar uma pessoa diferente durante uma noite por ano. Ana é casada e feliz há vinte e sete anos e não tem motivos para abandonar a vida que construiu com o marido e os dois filhos. No entanto, sozinha na ilha, Ana Magdalena Bach contempla os homens no bar do hotel, e todos os anos arranja um novo amante. Através das sensuais noites caribenhas repletas de salsa e boleros, homens sedutores e vigaristas, a cada agosto que passa Ana viaja mais longe para o interior do seu desejo e do medo escondido no seu coração. Escrito no estilo inconfundível e fascinante de Gabriel García Márquez, "Vemo-Nos em Agosto" é um hino à vida, à resistência do prazer apesar da passagem do tempo e ao desejo feminino.

Fevereiro

"Vida e Morte nas Cidades Geminadas"

Sérgio Godinho leva-nos a Guimarães e ao norte de França, em Compiègne, com "Vida e Morte nas Cidades Geminadas", o livro que marca o seu regresso ao romance. A trama desta história de encontros e desencontros centra-se em duas personagens: Amália, portuguesa, que canta fados em ré e tem o apelido Rodrigues, e Cédric, francês, que trabalha na morgue local. É nas cidades geminadas de Guimarães e Compiègne que vivem as personagens desta história de desencontros e coincidências que, apesar de decorrer na atualidade, atravessa várias gerações – e várias línguas.

Janeiro

"O recluso"

Há três regras que Brooke deve seguir quando é contratada como técnica de enfermagem de um estabelecimento prisional masculino de segurança máxima: tratar todos os prisioneiros com respeito, não partilhar quaisquer informações pessoais e nunca desenvolver intimidade com nenhum dos reclusos. Contudo, o que ninguém na prisão sabe é que Brooke já quebrou as regras. Um dos reclusos mais perigosos é um ex-namorado seu: Shane Nelson, a estrela de futebol americano do tempo da escola e o autor de uma série de assassínios horríveis. Ele foi condenado a passar a vida atrás das grades — e foi ela quem testemunhou para que isso acontecesse. Esta é a trama de "O recluso", novo livro de Freida McFadden, autora de "A Criada".