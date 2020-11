Acompanhe as eleições americanas no site do SAPO24, no nosso liveblog ou na nossa página especial.

De um lado, Donald Trump, atual presidente dos EUA à procura da reeleição pelos republicanos. Do outro, Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama e candidato democrata à Casa Branca.

Hoje, dia 3 de novembro, os Estados Unidos escolhem o próximo presidente. Estas são já eleições históricas, por bons e maus motivos: a afluência às urnas poderá ser das mais altas do último século (o número de votos antecipados atingiu valores recordes, mais de 96 milhões), mas o ambiente no país está muito tenso com algum risco de manifestações violentas.

O SAPO24 vai estar deste lado a acompanhar, ao minuto, as eleições desde a abertura das urnas até à divulgação dos primeiros resultados - pela madrugada já do dia 4 adentro.

Fica desde já um alerta: há uma probabilidade de os resultados não se saberem nas primeiras horas, ou sequer nos primeiros dias. Uma decisão final pode chegar a demorar semanas.

As sondagens anteveem diferenças mínimas de vantagem nalguns estados - vários deles decisivos. O número de votos enviados por correio ultrapassa os 61 milhões - a contagem vai ser demorada. Além disso, o Presidente tem vindo a ameaçar contestar os resultados, e ambas as candidaturas antecipam um cenário de litígio nos tribunais.

Ao longo deste dia de eleições, vamos estar atentos aos principais acontecimentos, numa altura em que há uma preocupação crescente com eventuais ações de violência organizada.

O nosso olhar vai estar também especialmente direcionado para os chamados “swing states”, estados onde não há um vencedor claro e que podem ser decisivos para o resultado final.

A partir da madrugada, quando começarem a ser divulgadas as primeiras projeções, vamos atualizando os resultados e antecipando os cenários possíveis a cada momento.

Uma entrevista a Gonçalo Castel-Branco sobre os bastidores das eleições nos EUA. O português que fez parte das campanhas de Obama e de Hillary Clinton explica como funciona a máquina das presidenciais e descreve alguns cenários possíveis para os próximos dias.

Donald Trump: Regras para drenar um pântano sem ficar sujo de lama

Mike Pence: talvez o único homem em que Donald Trump realmente confia

Joe Biden: A idade é um currículo

Kamala Harris: derrotada por Joe Biden, escolhida por Joe Biden

Trump Vs Biden: Tudo o que os divide (e também o que os une, mesmo que não digam)

Do voto indireto aos "Grandes Eleitores desleais", é assim que é eleito o presidente dos Estados Unidos

Estados Unidos da América: um país "só" de republicanos e democratas?

Três línguas, várias páginas e dezenas de locais para colocar "cruzinhas". É assim o boletim de voto em Miami, na Flórida

