Não, não deu uma de Marty McFly e andou para a frente no tempo. Hoje é 6 de março. Porém, tendo em conta a notícia que ocupou grande parte do dia, não há como não chamar a esta uma sexta-feira 13.

Apesar de grande parte das confirmações de novos casos positivos de covid-19 em Portugal serem comunicadas pela Direção-Geral de Saúde, hoje foi a ministra da Saúde a informar publicamente que foram detetados quatro novos casos, aumentando o balanço total de pessoas infetadas para 13.

O anúncio de Marta Temido decorreu à saída de uma reunião tida em Bruxelas com outros ministros da Saúde da União Europeia, numa fase em que as autoridades continuam a tentar conter os surtos que se vão alargando, não só no continente europeu, como um pouco por todo o mundo.

O covid-19 avança e o mundo responde em conformidade. A possibilidade de ter de entrar em isolamento tanto pode calhar a uma unidade de saúde de Matosinhos como a uma equipa de futebol dinamarquesa. Somam-se os cancelamentos e adiamentos de eventos, de Portugal à Índia, sendo que a lucrativa indústria dos festivais de música nacionais estão ainda a avaliar dia após dia o que vão fazer dentro de alguns meses. E pelo meio, há quem tente lucrar com a desgraça alheia.

13 foi o número que captou as atenções do dia, mas eis outros a ter em consideração.

29 anos. Este é o período de tempo desde a última vez que o Liverpool foi campeão inglês. A última vez foi em 1989-90, ainda nem a Liga Inglesa se tinha tornado na Premier League. A expectativa de acabar este hiato cresce a cada dia, já que os Reds se encontram no primeiro lugar com larga vantagem. No entanto, a sombra do coronavírus também já se abateu sobre o futebol inglês e, caso a sua propagação se agrave, está em cima da mesa a séria possibilidade do campeonato não ser disputado até ao fim.

10 milhões de euros. “Uma loucura”. Foi assim que Luís Figo caracterizou os valores que o Sporting despendeu para assegurar o contrato de Rúben Amorim para o lugar de treinador principal. Especialmente tendo em conta que decorreu num “país como Portugal” num clube com a “situação financeira” dos leões. Ainda assim, puxando pela sua “condição de sportinguista”, o antigo médio disse manifestar a expectativa de “uma aposta de êxito”.

149 euros. Esta é a diferença salarial entre homens e mulheres registada em 2018, os valores mais recentes segundo dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. A diferença até era maior — houve uma redução do fosso em 80 cêntimos face a 2017 — mas, em vésperas do dia da Mulher, urge manter o combate para pôr fim a esta discriminação.

16 quilómetros. Mede-se assim a extensão de trânsito gerado entre a Benedita e Aveiras de Cima pela marcha lenta que decorreu hoje pela renovação do IC2. O Movimento Marcha Lenta do IC2 voltou à carga depois dos esforços de 2019, pedindo para que os sucessivos adiamentos para a recuperação desta via — que já datam de 2015 — sejam substituidos por mudanças efetivas.

8 de março. A data é só daqui a dois dias, mas, se morar em Lisboa, anote já que, para além de ser o Dia Internacional da Mulher, vão decorrer a a V Corrida dos Salesianos e as Comemorações do 217.º Aniversário do Colégio Militar, o que vai obrigar ao corte de algumas artérias da cidade ao trânsito.

Tomando a oportunidade de projetar este fim de semana, eis algumas sugestões para passar um sábado prazeroso: