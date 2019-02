"Estes atos que violam os direitos humanos ocorridos em território venezuelano causaram até ao momento 285 feridos - 255 venezuelanos e 30 colombianos - "por efeito de [bombas] de gás lacrimogêneo e uso de armas não convencionais".", afirmou o ministro.

"Esta ação pacífica e de caráter humanitário foi interrompida a partir da Venezuela sob o regime usurpador de Maduro com uma repressão violenta e desproporcional", acusou Holmes Trujillo.

Diante esta situação, o ministro disse que "dispôs-se o retorno dos camiões para proteger a ajuda com excepção dos camiões que tinham medicamentos que foram queimados em território venezuelano".

Anteriormente, as forças de segurança colombianas tinham indicado a existência de 43 feridos, todos eles venezuelanos, em confrontos na principal ponte que liga a Colômbia à Venezuela.

Os confrontos acontecem no dia da chegada de ajuda humanitária à Venezuela e juntam-se a outros atos violentos ocorridos junto à fronteira do país com a Colômbia e o Brasil.