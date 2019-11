A 30 de novembro de 1786 a pena de morte foi abolida pela primeira vez num estado europeu. Era o chamado Grão-Ducado da Toscânia, a Norte de Itália. O acontecimento acabou por inspirar a criação, em 2002, do Dia Mundial Cidades pela Vida.

A data comemora-se hoje. E aqui, no seu SAPO24, a vida foi marcando as histórias que trouxemos até si ao longo do dia.

Ainda não eram 9h30 quando nos chegou um aviso dos cientistas: quase 300 milhões de pessoas podem ter de abandonar as suas casas devido à subida do nível das águas. E Portugal não escapa à "fúria" do mar. Encontre aqui todas as cidades portuguesas que entram no mapa dos territórios em risco.

Vidas que sofrerão o impacto do estilo de vida que levamos atualmente.

(Uma nota paralela: o anúncio chegou no dia em que faz 13 anos que a NASA confirmou a existência de água em Marte. Fica a curiosidade)

Uma outra notícia lembra as vidas que foram tiradas no ataque de ontem na London Bridge. Soube-se hoje que o atacante já tinha sido condenado por terrorismo. Como é que um ex-prisioneiro condenado por crimes terroristas consegue fazer um ataque em Londres? Esta é a pergunta a que o Governo britânico promete responder agora. Entretanto, já ao final do dia, o autoproclamado Estado Islâmico veio reivindicar o atentado.

Para lidar com a dureza da realidade, às vezes socorremo-nos da beleza da poesia: “É talvez o último dia da minha vida. Saudei o sol, levantando a mão direita, mas não o saudei dizendo-lhe adeus. Fiz sinal de gostar de o ver ainda, mais nada". Quem o escreveu foi Fernando Pessoa. Faz hoje 84 anos que o poeta morreu.

Foi poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário e comentador político.

O criador dos heterónimos que todos estudamos na escola colecionou ocupações. Mas há uma que não entra na lista e que hoje também deu que falar. Consegue adivinhar se lhe disser que é uma das mais fortes paixões lusas?

É isso mesmo: o futebol. Portugal ficou hoje a conhecer os seus adversários no Euro2020. Bem que vamos precisar de lutar pela nossa vida dentro das quatro linhas. É que calhámos naquele que é conhecido pelo "Grupo da Morte”. Estão lá três campeões da Europa: a Alemanha, a França e nós mesmos. Este é o calendário de Portugal, que entra em campo a 16 de junho.

Na ciência, na política ou no desporto. Histórias de vida, sempre. As de hoje, pode encontrá-las nesta seleção que fiz para si.

A começar a contagem decrescente para o fim do ano (faltam 31 dias), o meu nome é Margarida Alpuim e hoje o dia foi assim.