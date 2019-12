Direita e esquerda, professor e ex-aluna. Dois economistas com maneiras diferentes de olhar para as contas. João César das Neves e Susana Peralta puseram-se a debater a proposta de Orçamento do Estado, apresentada esta semana pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.

Economista, professor na Universidade Católica Portuguesa, João César das Neves é autor de vários livros na área, entre os quais a obra "As 10 questões do interlúdio — a economia portuguesa na era de António Costa" (2018). Este livro sucede títulos como "As 10 questões do colapso" (2016), "As 10 questões da recuperação" (2013) e "As 10 questões da crise" (2011). Professor catedrático, escreve regularmente para o Diário de Notícias.

Susana Peralta, economista e professora da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), é especialista em economia pública, conta com trabalhos publicados nas mais conceituadas revistas científicas e escreve habitualmente no jornal Público.

A moderação desta conversa esteve a cargo de Isabel Tavares, jornalista do SAPO24, que passou por projetos como o Diário Económico, do qual foi qual foi chefe de redação, bem como o Semanário Económico e o Expresso, além de projetos na rádio e televisão.

Na apresentação da proposta de orçamento, esta terça-feira, Mário Centeno considerou o documento "histórico", referindo-se ao facto de este ter inscrito um excedente orçamental, inédito em democracia. Assim, no cenário macroeconómico, o Governo antecipou um excedente orçamental de 0,2% e um crescimento económico de 1,9% para 2020, mantendo uma previsão de défice de 0,1% para este ano.

"Muita imaginação fiscal", mas sobretudo "continuidade" — e a preparação da próxima crise

Susana Peralta encontra na proposta de Centeno uma "continuidade" face aos orçamentos da última legislatura, "sem grandes novidades". "Termina-se a reposição dos direitos — não sei se a palavra é a certa — dos trabalhadores da Função Pública, e por isso do 'status' que havia antes da crise, com o descongelamento das carreiras, um pequeníssimo aumento salarial". Depois, há "muita imaginação fiscal" — "muitas exceções, benefícios, alterações no IRS e IRC, mas tudo coisas pequenas", explicou a professora.