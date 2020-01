créditos: EPA/OLIVIER HOSLET / POOL POOL EPA

31 de janeiro de 2019, 23h00.

Nos livros de História que estão por escrever esta data será certamente incontornável. Ler-se-á que nesta sexta-feira (se fatídica estamos para ver) pela primeira vez um país abandonou a União Europeia — e que dura foi essa separação, como recorda José Couto Nogueira. Um fim chorado por uns e celebrado por outros, como nos relata Isabel Tavares. E um início cheio de incógnitas, como bem nota Francisco Sena Santos. Mas não serão assim todos os divórcios?

E quando o relógio bater as 23h00. O que acontece? Para já, nada. Os próximos 11 meses são de negociações, que se adivinham também elas penosas. A Rita Sousa Vieira preparou um guia sobre este novo capítulo.

Verdade seja dita, esta foi uma sexta-feira profícua em novos capítulos. Alguns deles populam o imaginário dos fãs da redondinha: O SAPO24 está a acompanhar as últimas 24 horas de fecho do mercado de inverno sob o olhar atento de João Dinis, António Moura dos Santos, Abílio dos Reis, Tomás Gomes e Miguel Magalhães.

Noutro campo — o político — foi também tempo de virar a página. O Livre decidiu mesmo retirar a confiança política à deputada única Joacine Katar Moreira. Todos perdem alguma coisa: por um lado, esta é a primeira vez que um partido político que elegeu em legislativas fica sem representação parlamentar; por outro, enquanto deputada não inscrita Joacine perde alguns direitos, entre eles a possibilidade de questionar o primeiro-ministro nos debates quinzenais e as declarações políticas passam de três para duas em cada ano da legislatura.

31 de janeiro de 2019, um dia de grandes e pequenas revoluções, pergunto-me. Estaremos cá para ver, e para contar, é certo.

Falando em revoluções, aproveito o mote questionar: Devíamos falar de Indústria 4.0 ou de Revolução 4.0? A pergunta, na realidade, é ponto de partida para uma conversa com António Bob dos Santos no especial 20/30. 20 Perguntas daqui até 2020. O desafio, desta vez, foi pensar como vão as empresas (e a sociedade) mudar — na forma como produzem, comunicam e interagem entre si e com o consumidor final — ao longo dos próximos dez anos.

Não podia fechar o capítulo deste dia sem sinalizar que o voo de repatriamento dos portugueses que manifestaram o desejo de sair da China para "fugir" ao coronavírus foi finalmente autorizado. Este é, aliás, um tema que temos vindo a acompanhar a par e passo.

Se não tem planos para hoje à noite, ainda vai a tempo de ver Linda Martini no Coliseu de Lisboa. "Ah Inês, mas isso agora é muito em cima da hora". Então aqui fica uma lista de concertos que vão ter lugar nos Coliseus de Lisboa e do Porto este ano.

Se é fã de cinema, cabe-me lembrar que a 73º edição dos BAFTA é este domingo, 2 de fevereiro, pelas 18:00 (mesma hora em Lisboa) no Royal Albert Hall, em Londres. O filme "Joker", de Todd Phillips, lidera com 11 nomeações as candidaturas aos prémios de cinema britânicos BAFTA, seguido pelo "O Irlandês", de Martin Scorsese, e "Era uma vez... em Hollywood ", de Tarantino, foi hoje anunciado.

E assim me despeço, com votos de um bom fim de semana. O meu nome é Inês F. Alves e Hoje o Dia foi Assim.