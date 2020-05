“Não podemos evitar o vírus, mas podemos aliviar o seu efeito sobre os cidadãos e as empresas europeias", disse hoje Mário Centeno. Mas a que custo? Isso é que nos tentam apontar as previsões de Bruxelas — e o cenário, como se podia antecipar, não é animador.

A Comissão Europeia estima que a economia da zona euro conheça este ano uma contração recorde de 7,7% do PIB, uma "fatura pesada" da emergência sanitária como notou Centeno. Aliás, a própria Comissão Europeia traduz estes números da seguinte forma: "apesar da resposta rápida e abrangente, tanto a nível da União Europeia como nacional, a economia europeia vai experimentar uma recessão de proporções históricas este ano”.

E a história em Portugal pode fazer-se dos seguintes números em 2020: uma recessão de 6,8% e uma taxa de desemprego de 9,7%. Estas previsões são porém mais otimistas do que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que antecipa uma quebra económica de 8,0% e desemprego de 13,9% em 2020.

Mas como digo algumas vezes, há sempre duas maneiras de olhar para o copo, e por cá o Ministério das Finanças vê-o meio cheio: Em comunicado, o gabinete de Mário Centeno sinaliza que, segundo as previsões da Comissão Europeia, "em 2021, a economia deverá crescer 5,8%, mantendo o PIB em níveis abaixo dos registados em 2019. No conjunto dos dois anos, o desempenho da economia portuguesa será menos negativo do que o da média dos países da área do euro e da EU”.

No cerne de todos estes números estão, todavia, pessoas: um estudo do Banco de Portugal conclui que as famílias que têm indivíduos entre 35 e 44 anos são as mais afetadas pela queda dos rendimentos provocada pela pandemia.

E por isso mesmo se procuram reforçar apoios, sobretudo para quem antes se sentiu esquecido. O primeiro-ministro anunciou assim o alargamento de apoios a sócios-gerentes com trabalhadores a cargo, uma redução do prazo de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego e a cobertura de trabalhadores independentes sem descontos no último ano.

Como o desporto, em Portugal, deve ser um guia para a vida pós-confinamento

A sociedade está a enveredar por um caminho individualista, conduzida por uma liberdade perigosa, porque crescemos com a ideia de que esta existe para se fazer tudo o que se quer. O desporto prega o contrário.

Quem o diz é Francisco Guimarães, cujo texto integra a rubrica Regresso a um Mundo Novo, uma parceria entre o SAPO24 e a plataforma 100 Oportunidades, que desafiou vários jovens a pensar o mundo pós-pandemia.

"Estes tempos fazem-nos perceber "a importância do desporto nas nossas vidas"

Hoje, João Dinis conversa com Ricardo Brito Reis, responsável de conteúdos e redes sociais da Federação Portuguesa de Basquetebol.

Máscaras produzidas em Portugal, cumprindo as normas de segurança e pensadas para vários estilos. Um guia para saber como e onde comprar

Comprar máscaras entrou no nosso novo normal. A maioria escolhe pelo fator preço, mas há quem escolha por estilo ou características mais específicas. A boa notícia é que há muita oferta, made in Portugal, e neste artigo dizemos onde, como e que fatores deve ter em conta.

As “miúdas” talentosas que não têm medo de nada

As sugestões da Mariana Falcão Santos falam de emancipação e afirmação do poder feminino, com um toque de samba, bossa nova, pop e R&B.

