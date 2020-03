Covid-19. O total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal aumentou esta terça-feira para 41. De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há ainda 375 casos suspeitos, estando 83 a aguardar resultado laboratorial.

Para fazer face ao surto, o primeiro-ministro António Costa esteve reunido durante a manhã de hoje com os ministros das Finanças, da Economia, Administração Interna, Saúde, Infraestruturas e Planeamento. No final da reunião, além de ter abordado os temas em discussão, alertou que "cada um de nós é o primeiro agente para travar a contaminação". E, para isso, é essencial "seguir todas as indicações da DGS".

A mensagem foi repetida pela ministra da Saúde, Marta Temido, ao final da tarde, em conferência de imprensa. A responsável da tutela pediu também para que todos "respeitem as orientações, informações e aconselhamentos das autoridades de saúde", reconhecendo que este é "um momento difícil" que "só conseguiremos enfrentar com coesão social".

Adriano Maranhão, primeiro português infetado com o novo coronavírus, já chegou a Portugal. "Fiz um teste que deu positivo, de seguida fiz dois testes que deram negativo" e "não fiz tratamento nenhum", revelou aos jornalistas à chegada ao aeroporto de Lisboa.

De resto, um pouco por todo o país houve espaço para notícias de cancelamentos ou adiamentos de eventos. Do ensino ao desporto, o Covid-19 está a afectar muitos eventos e serviços em Portugal.

E já que se deu um salto para o desporto, cumpre falar sobre algo inevitável. Estava a acontecer em vários países da Europa, e era só uma questão de tempo até que as medidas chegassem futebol português. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje que os jogos da 25.ª jornada das competições profissionais de futebol, marcados para o próximo fim de semana, vão ser disputados à porta fechada, para "monitorizar o impacto do Covid-19 nas competições futebolísticas". Pouco depois seria a Liga a aprofundar o assunto, explicando quem é que está autorizado a entrar nestes jogos. Por agora, estas são as medidas em vigor e dizem só respeito à próxima jornada.

Lá fora, a Áustria indicou que pondera fechar as portas a cidadãos italianos. Até porque o vírus parece não dar tréguas e o número de mortos em Itália subiu para 631, um aumento de 168 relativamente a segunda-feira e um recorde de fatalidades durante um período de 24 horas. Por seu turno, na China, o Presidente chinês Xi Jinping, diz que o vírus está "praticamente contido".

Durante o dia de hoje o Governo decidiu suspender os voos para todas as regiões de Itália por 14 dias, a partir de quarta-feira, perante o desenvolvimento do Covid-19 e a decisão do executivo de Giuseppe Conte colocar o país em quarentena.

Seja como for, parece que nem todos estão convencidos quanto à propagação do Covid-19. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, afirmou durante um discurso direcionado para uma comunidade brasileira em Miami, nos Estados Unidos da América, que tudo não passa de uma "pequena crise criada por uma fantasia" divulgada pelos "media" no mundo.

Para ler todas as notícias sobre o Covid-19 e não perder as últimas sobre o surto, basta clicar aqui.

Além vírus

Óbito. José Oliveira e Costa, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo PSD liderado por Cavaco Silva e fundador do grupo SLN/BPN, morreu aos 84 anos.

Agente da PSP constituído arguido. Trata-se do agente da PSP que alegadamente agrediu, em janeiro, uma passageira numa paragem de autocarro, na Amadora.

Bola Ao ar. Ontem foi dia de podcast sobre NBA. A este nível, a semana foi agitada. LeBron James parece ter apresentado oficialmente a sua candidatura a MVP da temporada, mas Steph Curry regressou aos pavilhões após lesão e relembrou a todos a falta que faz à modalidade. Miguel Barroca, ex-jogador e atual comentador de basquetebol na SPORTTV foi o convidado desta semana.

Ronaldinho Gaúcho "está detido no Paraguai e, por mais surreal do que possa parecer, não é uma surpresa visto a série de problemas que arranjou desde que deixou o futebol. O mágico jogador continua a tentar resolver a vida com os seus dribles." O artigo de Victor Abussafi sobre a situação mais recente que marca a vida do craque brasileiro.

Chuck Norris. O Ranger do Texas sopra hoje 80 velas. Das lutas com Bruce Lee ou com David Carradine, aos livros oficiais e não oficiais sobre os "factos" desta autêntica lenda, eis uma pequena viagem à vida do ator.

Boa notícia

No Reino Unido, uma equipa de cientistas anunciou a cura de uma segunda pessoa infetada com o vírus da sida através do transplante de células estaminais de um dador com um gene resistente ao VIH.

A sugestão que trago hoje é para serão caseiro sem necessidade de deslocação a espaços públicos.

"Devs" — é uma série de Alex Garland e estreou recentemente na HBO Portugal. Os primeiros dois episódios já se encontram disponíveis e, a ter que dar uma primeira impressão, parece-me que se trata de algo na linha de um "Mr. Robot" em esteróides. Se gostou de "Ex-Machina" e de "Aniquilação" (Netflix) já tem uma ideia geral de como será o aspeto visual da coisa, mas em "Devs" há que acrescentar um enredo envolto na espionagem industrial com muito código informático à mistura.

"Better Call Saul" — os primeiros episódios da 5.ª temporada já estão disponíveis na Netflix e provam que se trata efetivamente do melhor que há para ver neste mesmo no que a séries diz respeito. Se "El Camino" foi assim-assim, Vince Gilligan e Peter Gould demonstram logo no 1.º episódio que Saul Goodman é do melhor que se tem escrito em televisão nos últimos anos.

Sem mais, o meu nome é Abílio dos Reis e hoje o dia foi mais ou menos assim.