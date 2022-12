Assistimos ao último concerto de Simone de Oliveira, fomos à reabertura dos históricos Jamaica e Tokyo, revivemos o terror do sismo que devastou Lisboa — e não só — em 1755 e fomos perceber porque é que a União Europeia chamou 800 cidadãos anónimos para discutir o futuro da Europa.

Sabe porque é que comemos sardinhas mesmo quando não é a altura certa? E porque é que podemos enfrentar uma “guerra da água” com a Espanha? Já alguma vez perguntou-se como funciona o negócio dos aparelhos auditivos tantas vezes publicitados nas televisões?

Dos temas mais ligeiros àqueles que vão definir as nossas vidas, o SAPO24 esteve lá para perceber o que está em causa e dar-lhe essa informação. Esta é uma escolha de 24 das reportagens que definiram o nosso ano.

créditos: Pedro Marques dos Santos / MadreMedia

A importância da maridagem para se ser feliz à mesa

Por Rute Sousa Vasco

Um vinho nunca deve ofuscar o prato e um prato também nunca pode ofuscar o vinho. Não há equilíbrios fáceis, tal como num casamento. Não é um combate, é uma união que reforça as características e a personalidade de cada um. Na região dos vinhos verdes, a história conta-se assim.

Publicada a 30 de março. Para recordar aqui

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

O último palco de Simone de Oliveira: "Termino a minha carreira nos termos que eu quis e quero"

Por Paulo André Cecílio com fotografia de Rita Sousa Vieira

O Coliseu dos Recreios foi o último palco da carreira de Simone de Oliveira. 53 anos depois de a ter cantado na Eurovisão, ouvimos 'Desfolhada' por duas vezes, vimos as novas gerações prestarem o seu tributo a uma mulher de vida cheia, e saímos a pensar que não ouvimos ainda tudo o que ela tem de si para dar.

Publicada a 30 de março. Para recordar aqui

créditos: MAURIZIO BRAMBATTI/EPA

Um bispo vestido de branco numa cidade em ruínas. Qual a relação do Segredo de Fátima com a guerra?

Por Alexandra Antunes

Desde 1917, ano das aparições, que Fátima tem uma relação muito próxima com a guerra. Agora, com o conflito na Ucrânia, a mensagem volta a ecoar e há excertos que parecem mais atuais do que nunca. Contudo, há que saber o que diz a Igreja sobre a sua interpretação, numa altura em que se fala de uma possível ida do Papa Francisco a Kiev e as Memórias da Irmã Lúcia evocam um "bispo vestido de branco" numa cidade em ruínas. Para ajudar a explicar o tema, o Santuário de Fátima detalha ao SAPO24 o que está em causa.

Publicada a 15 de abril. Para recordar aqui

créditos: Tomás Carranca | Madremedia

À hora da missa, Lisboa tremeu. A história do terramoto que destruiu uma cidade e mudou o mundo

Por Tomás Albino Gomes com fotografia de Tomás Carranca

No Quake - Lisbon Earthquake Centre, em Belém, é possível entrar numa experiência imersiva que nos leva a 'viver' o dia 1 de novembro de 1755. Uma visita de onde se sai com uma história para contar sobre o terramoto que destruiu uma cidade, mas que também mudou o mundo.

Publicada a 15 de abril. Para recordar aqui

créditos: EDUARDO COSTA / LUSA

Entre o sagrado e o profano, o Senhor Santo Cristo volta a chamar multidões

Por Alexandra Antunes

Por dois anos, o Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, não viu a enchente de peregrinos que todos os anos ali agradecem ou pedem milagres ao Santo Cristo. Para 2022 os planos já são outros: que se acendam as luzes, voltem as flores, as pessoas e a música, que a imagem de "Ecce Homo" vai voltar às ruas. Mas até se chegar aqui houve um longo caminho entre o Santuário e a autarquia, numa reorganização da vertente sagrada e da profana das festividades.

Publicada a 27 de maio. Para recordar aqui

créditos: Parlamento Europeu

Afinal não era uma partida. UE chamou 800 cidadãos anónimos para discutir o futuro da Europa

Por Isabel Tavares

Primeiro pensaram que era uma partida. Depois pensaram melhor e acabaram no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a discutir o futuro da Europa. Têm entre 16 e 80 anos, vêm dos 27 países da UE, e o SAPO24 foi assistir ao painel sobre migrações, onde descobriu seis portugueses. E muito mais.

Publicada a 27 de maio. Para recordar aqui

créditos: Tomás Carranca / MadreMedia

Portugal acolheu centenas de refugiados do Luxemburgo. Foi há 82 anos, mas podia ser hoje

Por Isabel Tavares com fotografia de Tomás Carranca

Foi em 1940, precisamente em maio, no dia 10, que a Alemanha invadiu o Luxemburgo. A ocupação foi feita pelas tropas nazis sem ter sido declarada guerra e centenas de refugiados procuraram abrigo em Portugal. Não faz lembrar alguma coisa? A história contada no Palácio da Cidadela, em Cascais.

Publicada a 27 de maio. Para recordar aqui

créditos: PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA

Porque comemos sardinhas nos Santos, se elas ainda não estão boas?

Por Catarina Moura

Apanhar sardinhas bem gordas em junho é uma sorte, o seu apogeu está guardado para o final do mês. Então, porque insistimos?

Publicada a 11 de junho. Para recordar aqui

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

Comprem, comprem, comprem. Para os Black Eyed Peas, a música foi secundária no Rock In Rio

Por Paulo André Cecílio com fotografia de Rita Sousa Vieira

O segundo dia de Rock In Rio ficou marcado pelo regresso dos Black Eyed Peas a Portugal, numa fase da carreira em que a música já pouco lhes interessa. Há filmes que são tão maus que são bons: o que os norte-americanos aqui mostraram foi tão mau que foi ofensivo. Ivete Sangalo acabou (uma vez mais) a salvar o dia, David Carreira vestiu a camisola e tanto Ellie Goulding como os Magdalena Bay pareceram algo deslocados.

Publicada a 20 de junho. Para recordar aqui

créditos: Diana Quintela

Cérebro, pele e clitóris. As três paragens do prazer sexual feminino em exposição

Por Miguel Morgado

Cérebro, pele e clitóris. O principal, o maior e o único destinado a dar prazer, por esta ordem, são os três órgãos e núcleos sexuais da mulher. Marta Crawford e Fabrícia Valente guiaram-nos pela exposição “Amor Veneris, Viagem ao Prazer Sexual Feminino”. Patente no interior do Palácio Anjos, em Algés, mostra a via do consentimento e do não consentimento. E fala, através da arte, de sexualidade, do orgasmo, onde tudo termina, e da violência sexual.

Publicada a 28 de junho. Para recordar aqui

créditos: Rodrigo Mendes | MadreMedia

Aparelhos auditivos: entre o dispositivo médico e o amplificador, nem sempre o que parece é

Por Alexandra Antunes

Somos um país de surdos? As televisões mostram inúmeros anúncios a equipamentos para ouvir melhor, com caras conhecidas a falar das várias soluções. Mas nas letras pequenas alguns admitem não ser dispositivos médicos. A DECO recebe queixas e os especialistas aconselham acompanhamento médico antes do investimento.

Publicada a 22 de agosto. Para recordar aqui

créditos: DR

Fugiu da Ucrânia, vive na Suíça e foi campeã mundial em Portugal. A história da miúda especial sem barco

Por Miguel Morgado

Alina Shapovalova é natural de Odessa, no Mar Negro, Ucrânia. Fugiu da guerra ao lado dos pais, irmãs e a avó. Um encontro em Itália com Carmen La Rena Casco, mudou-lhe a vida e fê-la mudar de país. Vive e treina na Suíça. Os telefonemas do seu “anjo da guarda” permitiram ter barcos para ir ao Europeu, na Polónia, e sagrar-se campeã mundial sub-16 em Vilamoura. Hoje, já tem embarcação própria e quer continuar a velejar e a sonhar.

Publicada a 17 de setembro. Para recordar aqui

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

Leiria também existe. E o que têm Paulo de Carvalho, David Fonseca ou Sun Ra em comum? 25 horas ininterruptas de música

Por Paulo André Cecílio com fotografia de Rita Sousa Vieira

Ao longo de 25 horas, sem interrupções, a cidade de Leiria foi palco para as mais variadíssimas propostas musicais: de Paulo de Carvalho a Catnapp, de David Fonseca à Sun Ra Arkestra, de uma caminhada em busca de sons às escolhas de DJ Punk, Martim Sousa Tavares ou Rui Miguel Abreu. Pensada para graúdos e miúdos, a primeira edição do ComPasso de Música foi a prova de que é possível fazer grandes festivais fora dos grandes centros de decisão.

Publicada a 20 de setembro. Para recordar aqui

créditos: Diogo Gomes | MadreMedia

Porque foram construídas? Era suposto terem água? Como é que as visitas esgotam tão depressa? Fomos às Galerias Romanas de Lisboa procurar respostas

Por Tomás Albino Gomes com fotografia de Diogo Gomes

São um dos monumentos que gera mais curiosidade em Lisboa. Parcialmente submersas, as Galerias Romanas da antiga Felicitas Iulia Olisipo conservam uma das obras arquitectónicas mais espetaculares da cidade. Com dois mil anos de história, sobreviveram ao terramoto de 1755. Depois de três anos fechadas devido à pandemia, o público correspondeu e esgotou os bilhetes em poucas horas. Afinal, o que torna este monumento tão especial?

Publicada a 23 de setembro. Para recordar aqui

créditos: Mauro PIMENTEL / AFP

Como é que a camisola da seleção brasileira se tornou num símbolo do bolsonarismo?

Por Tomás Albino Gomes

Não é todos os dias que vemos uma marca mundial como a Nike colocar um tampão na relação entre a política e o futebol. No entanto, os últimos anos foram de tal forma polarizadores no Brasil que se tornou necessário. Hoje, a camisola da seleção Canarinha é um símbolo bolsonarista. Esta é a história de como tudo aconteceu e um paralelo com a sociedade portuguesa.

Publicada a 28 de setembro. Para recordar aqui

créditos: Rita Sousa Vieira

Portugal e Espanha enfrentam uma “guerra da água”?

Por António Moura dos Santos

O incumprimento do Estado espanhol em garantir o escoamento planeado de água do rio Douro para Portugal veio destapar um problema com décadas e que tem vindo a agravar-se com a situação de seca. Gestão das barragens em Espanha prejudica os interesses nacionais e especialistas defendem que Portugal tem de tomar uma posição mais firme e renegociar os caudais ecológicos a que tem direito.

Publicada a 29 de setembro. Para recordar aqui

créditos: Miguel Morgado / MadreMedia

Tokyo e Jamaica têm a cara lavada, mas o passado "não é apagado". Saímos à noite para o confirmar e dançar

Por Miguel Morgado

Tokyo e Jamaica mudaram de sítio mas o sítio não lhes mudou a alma. Deixaram a rua cor-de-rosa e plantaram-se 500 metros mais à frente, na zona fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa. As letras das músicas escritas no balcão e os quadros do Bob Marley acompanham a mudança, assim como as famosas senhas com direito a uma bebida. O bengaleiro e o rosto por detrás continua, assim como o “portas” do Jamaica ou o palco (agora mais alto) do Tokyo. Para que pais e filhos se divirtam na noite.

Publicada a 30 de setembro. Para recordar aqui

créditos: EPA/ANDY RAI

De Peroguarda, no Alentejo, para a mesa do rei Carlos III. Esta é a história de Ana

Por Isabel Tavares

Ana Lúcia Pereira, 31 anos, é diretora geral numa das poucas empresas que detêm autorização real para serviços de catering a Her Majesty The Queen e à família real. Trabalha na Mansion House, na City, por onde passa a elite política e económica britânica e mundial, e, sem quebrar o acordo de confidencialidade que assinou, revela ao SAPO24 um pouco da sua vida em Londres.

Publicada a 1 de outubro. Para recordar aqui

créditos: ANTÓNIO COTRIM/LUSA

De Timor para uma caixa de cartão no Martim Moniz

Por Alexandra Antunes

Sempre viram em Portugal um destino para uma vida melhor, mas muitos timorenses chegam através de esquemas ilegais e acabam a viver em condições precárias. Só este verão entraram em Portugal cerca de três mil, muito acima dos números registados em anos anteriores. Sem trabalho no Alentejo, muitos rumam à capital e, quando o dinheiro acaba, ficam a pernoitar na rua. O alerta partiu do Martim Moniz.

Publicada a 14 de outubro. Para recordar aqui

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

As vitórias e as pedras no sapato de Carlos Moedas no primeiro ano à frente da câmara de Lisboa

Por Isabel Tavares

Carlos Moedas é presidente da Câmara Municipal de Lisboa há precisamente um ano. Ao SAPO24 diz que sabe "que guerras comprar" e aquelas de que deve abdicar em favor dos lisboetas. Aqui fica o balanço dos êxitos e também das polémicas.

Publicada a 18 de outubro. Para recordar aqui

créditos: The Presidential

A última viagem do Comboio Presidencial

Por Isabel Tavares

É do tempo da monarquia, mas foi ao serviço da República que transportou o caixão de Salazar, para depois ser deixado a morrer num ferro-velho. Restaurado, recebe desde 2016 turistas de todo o mundo, mas no próximo sábado, dia 29, The Presidential, distinguido com diversos prémios internacionais, fará a sua última viagem. A menos que o governo o salve.

Publicada a 27 de outubro. Para recordar aqui

créditos: EPA/GEORGI LICOVSKI

Igreja Ortodoxa Ucraniana obedece a Moscovo? Uns dizem que sim, outros afirmam que isso é passado

Por Alexandra Antunes

O arcebispo de Braga recebeu em setembro uma delegação da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Há quem diga que nem tudo o que parece é, uma vez que esta Igreja estará associada ao Patriarcado de Moscovo — o que tem vindo a ser desmentido. Mas fazia parte do grupo um padre ortodoxo russo. A Associação dos Ucranianos em Portugal achou que devia lançar o alerta e preparou uma carta explicativa à Igreja Católica e à comunidade portuguesa.

Publicada a 4 de novembro. Para recordar aqui

créditos: Rodrigo Mendes | MadreMedia

Braços robóticos, impressões 3D e realidade virtual. A sala de aula dos seus filhos pode vir a ser assim

Por António Moura dos Santos com fotografia de Rodrigo Mendes

Já imaginou uma sala de aula onde um professor se concentra num grupo de alunos enquanto os restantes recolhem informação a partir de um robô? Ou exploram as reentrâncias de um coração humano com óculos de realidade virtual? A escola Dona Filipa de Lencastre abriu as portas a esse futuro, mostrando como o ensino poderá vir a ser.

Publicada a 28 de novembro. Para recordar aqui

créditos: Safeguard Defenders

Como a China usa esquadras ilegais espalhadas pelo mundo para convencer milhares de cidadãos a regressar

Por Manuel Ribeiro

De acordo com o mais recente relatório da ONG SafeGuard Defenders, a China tem mais de 100 esquadras espalhadas pelo mundo, várias das quais, suspeita-se, a operar à margem da lei. A rede estende-se a países europeus, americanos, africanos e asiáticos. Em Portugal, estão identificadas três e o Ministério Público já está a investigar o caso.

Publicada a 6 de dezembro. Para recordar aqui