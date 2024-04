Para o Estado, as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, encabeçadas pela Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, começaram no dia 23 de março de 2022 – momento em que passámos a ter mais dias de democracia do que aqueles que vivemos em ditadura – e terminam em dezembro de 2026, quando se cumpre, por um lado, 50 anos da aprovação da Constituição da República portuguesa e, por outro, 50 anos do ciclo eleitoral que decorreu ao longo do ano de 1976 – as primeiras eleições legislativas; as primeiras presidenciais, as primeiras regionais nos Açores e na Madeira; as primeiras autárquicas.

Apesar disso, este mês, o mês da revolução, é particularmente relevante. Para isso, o SAPO24 elaborou uma agenda dos principais eventos para celebrar Abril um pouco por todo o país.

Na arte:

Em Lisboa, as Galerias Municipais inauguram, no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, a exposição Factum, de Eduardo Gageiro, até 5 maio 2024;

Em Lisboa, na Biblioteca Orlando Ribeiro, o fotógrafo Eduardo Gageiro selecionou, do seu vasto espólio fotográfico, 25 fotografias representativas do período em torno do 25 de Abril de 1974. As fotografias expostas foram tiradas entre abril e maio de 1974. Está disponível todo o ano;

Em Lisboa, no Arquivo Municipal Fotográfico e com entrada livre, dá-se a conhecer as manifestações culturais decorridas no pós-25 de Abril, entre 1974 e 1977, registadas em diversas coleções de fotografia e de vídeo;

Em Lisboa, "Álbuns de Família. Fotografias da diáspora africana na Grande Lisboa (1975-hoje)", até dezembro no Padrão dos Descobrimentos, mostra-se e reflete sobre as fotografias da autorrepresentação da diáspora africana em Portugal;

Em Lisboa, a celebração dos 50 anos da Revolução de 25 de Abril e os artistas africanos e da diáspora africana vão marcar a temporada de 2024, com 14 exposições do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT);

Em Lisboa, o Museu do Aljube inaugura a exposição "25 de Abril, Sempre!", que propõe uma viagem pelas resistências desde o 25 de Abril de 1974 até aos nossos dias, de 4 de abril até 31 janeiro de 2025;

Em Algés, vai acontecer a exposição de João Abel Manta sobre a imprensa, no Palácio dos Anjos, até dia 20 de dezembro;

Na Maia, serão expostos os projetos criativos apresentados pelas escolas do Município da Maia, desenvolvidos em contexto escolar. Resultado de um convite à reflexão sobre o impacto histórico, político, económico e social da efeméride, alunos e professores apresentam, de 12 de abril a 5 de maio, nas Galerias de Exposição do Fórum da Maia;

Em Vila Nova de Gaia, 'Na Sequência da Liberdade', uma mostra coletiva com curadoria de Agostinho Santos composta por uma série de obras de artistas como Mário Cesariny, Álvaro Siza Vieira, Ângelo de Sousa, Júlio Pomar, Graça Morais e Armanda Passos, integradas no projeto «Museu de Causas/Coleções Agostinho Santos», colecionadas ao longo dos anos e que abordam temas de intervenção social como a violência ou a guerra e a paz;

No Porto, o Museu de Serralves expõe mais de 300 obras do período entre 1970 e 1977, para mostrar como a realidade política e social contaminou as artes visuais, aqui complementadas com materiais documentais vindos dos arquivos, entre outros, da Fundação Mário Soares, Associação 25 de Abril e do Partido Comunista Português;

Na Nazaré, o Centro Cultural da Nazaré vai comemorar os cinquenta anos do 25 de Abril com a exposição “Da Escuridão da Ditadura à Luz da Democracia”, 'workshops' e conversas à volta dos valores de Abril, divulgou a Câmara;

Nas Caldas da Rainha, os 50 anos do 25 de Abril e as comemorações do dia da cidade, em maio, são os destaques da programação do Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha para o segundo trimestre do ano.

No cinema:

Em Lisboa, a Cinemateca vai mostrar "filmes raríssimos" e alguns inéditos da queda da ditadura, de 25 de Abril e 1 de maio de 1974. O programa será mais intenso em abril, nomeadamente com a exibição, no próprio dia 25, de pequenos filmes que foram depositados, no âmbito de uma campanha de recolha;

A história das pessoas que morreram na revolução de 25 de Abril de 1974 foi transposta para cinema, no filme "Revolução (sem) sangue", de Rui Pedro Sousa;

Na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto, serão projetados e comentados 10 filmes sobre revoluções de outras geografias ou de outros tempos. No dia 11 de abril, Maria João Madeira e Moisés de Lemos Martins apresentam "Brandos Costumes", de Alberto Seixas Santos. No dia 23, é a vez de Dina e Django, de Solveig Nordlund, numa sessão que contará com o escritor e argumentista Rui Cardoso Martins;

A Festa do Cinema Italiano assinala os 50 anos da Revolução de Abril, em mais de 15 cidades portuguesas, até junho. O programa pode ser consultado aqui.

No teatro:

Com um elenco de caras conhecidas, Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes assinam as músicas do novo musical do Teatro Maria Matos, em Lisboa. 'A Madrugada Que Eu Esperava', uma história de amor que vai estar em cena em Lisboa e no Porto, procurando renovar "o dever da memória" de Abril;

"Guião para um país possível": Em modo de celebração dos 50 anos do 25 de Abril, a estrutura artística Cassandra apresenta a peça de teatro 'Guião para um país possível', que se baseia nos registos das transcrições dos debates da Assembleia da República desde 1975. A peça vai estar em digressão de norte a sul do país e passa pelo Teatro do Bairro Alto de 12 a 14 de abril;

Companhias históricas do teatro português foram convidadas, no âmbito das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a apresentarem propostas de espetáculos que contribuam “para a consciência pública do papel que o teatro desempenhou na transição democrática”. Entre estas companhias estão: Companhia de Teatro de Almada, A Barraca, O Bando, Centro Dramático de Évora, Comuna – Teatro de Pesquisa, Novo Grupo de Teatro – Teatro Aberto, Seiva Trupe – Teatro Vivo, Teatro de Animação de Setúbal, Teatro Experimental de Cascais e Teatro Experimental do Porto;

Em Braga, nove companhias de teatro juntam-se para um espetáculo evocativo da liberdade levando a cena, no dia 7 de abril, a peça “Até quando?”;

Em Ourém, duas dezenas de propostas passam pelos espaços do Teatro Municipal de Ourém (TMO) em abril, numa programação reforçada para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, anunciou a sala de espetáculos.

Na literatura:

A Imprensa Nacional anuncia quatro novas coleções de livros que celebram o 25 de Abril;

A Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra compilou num livro as reflexões partilhadas nas sete tertúlias promovidas para pensar o Portugal do pós-revolução de 25 de Abril de 1974;

Ciclo Formas de Ler - Caminho para a Liberdade - No ano em que se assinala o 50.º aniversário da Revolução de 1974, o Centro Cultural de Belém promove um ciclo de leitura focado no conceito de liberdade, a falta dela e a forma como a vivemos. Existem várias sessões com diferentes autores nomeadamente: Margaret Atwood e James Baldwin. Os bilhetes podem ser comprados aqui;

Um novo livro em língua inglesa sobre o 25 de Abril, intitulado “The Carnation Revolution”, pretende contar de forma simples e completa a história da Revolução dos Cravos em Portugal em 1974;

As memórias de Manuel Alegre, compostas por pequenas histórias que traçam também um retrato do Portugal dos anos 1950 até ao país livre após o 25 de Abril, chegam às livrarias no dia 2 de abril;

A obra “Cravo”, de Maria Velho Costa (1938-2020), que reúne 22 textos entre a crónica, a poesia, o manifesto e o ensaio, ligados pelo impacto do 25 de Abril de 1974, foi reeditada com desenhos de Ilda David.

Conversas:

Em Pombal, um debate com António Ramalho Eanes é um dos destaques da programação dos 50 anos do 25 de Abril, que no distrito de Leiria se promove durante 50 dias, com mais de uma centena de atividades;

O legado do diplomata português Aristides de Sousa Mendes será celebrado a 7 de abril em Nova Iorque, num evento que reunirá várias representações diplomáticas e institucionais e que homenageará também o humanista brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas;

Serão realizadas tertúlias na galeria Verney, em Oeiras. Conversas comemorativas e declamação de poemas sobre Liberdade são outras das iniciativas previstas;

“Intervenção” é o tema central do Festival Política, que regressa em abril ao Cinema São Jorge, com uma programação, de entrada gratuita, que inclui cinema, performances, música, humor, exposições e conversas. A programação estende-se ao longo de três dias – 3, 4 e 5 de abril.

Na Música:

A fadista Aldina Duarte lançou o seu novo álbum, "Metade-Metade", que traz o que a preocupa e tem para dizer, das questões climáticas, à pobreza e à "Majestade" de Abril, expressa em fado;

João Roiz Ensemble é uma reflexão musical acerca da dialética nem sempre pacífica da revolução/evolução, no Teatro São Luís entre 17 e 18 de abril;

Mônica Salmaso e José Pedro Gil, numa homenagem a dois mestres da música, José Afonso e Vinicius de Moraes. Com cenografia do arquiteto Manuel Aires Mateus e encenação de Ricardo Pais, vão estar no Cine-teatro de Amarante, a 13 de abril, e na Casa da Música do Porto, a 14 de abril;

"Música & Revolução" é um festival recheado de concertos onde se vai lembrar a música de Jorge Peixinho, Fernando Lopes-Graça, Constança Capdeville, Emmanuel Nunes e José Afonso, e ouvir a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música e o seu coro, que estreiam uma encomenda a Daniel Moreira (sobre poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen) e uma nova composição de Vasco Mendonça na Casa da Música, Porto entre 17 e 30 de abril;

Cristina Branco canta Zeca Afonso - A cantora traz aos palcos o disco "Abril", editado em 2017, e revisita 16 faixas do álbum em várias salas do país, nomeadamente: o Cine-Teatro Garret, na Póvoa de Varzim, a 25 de abril, o Teatro Municipal de Vila Real, a 26 de abril, e o Teatro Municipal da Covilhã, a 27 de abril;

Gisela João celebra os 50 anos do 25 de Abril com uma digressão durante o ano inteiro: A digressão abre em Amarante, no dia 24 de abril, no cine-teatro local, e prossegue no dia seguinte, no Teatro Tivoli, em Lisboa, no âmbito do Festival Sons da Liberdade.

Na rua: