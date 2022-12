De uma entrevista a José Milhazes sobre a história da Rússia — ainda a invasão da Ucrânia não tinha ocorrido — até à conversa com Manuel Pizarro — já no Governo e a tentar solucionar os problemas do SNS — o SAPO24 tratou de pôr a conversa em dia ao longo do ano.

Com menção especial para o podcast O Sapo e o Escorpião, que legou conversas com Manuel Pizarro, Patrícia Gaspar, Paulo Rangel ou Ana Gomes, entre outras personalidades, em episódios publicados semanalmente.

Houve também espaço para falar com nomes internacionais, como o romancista ucraniano Andrei Kurkov, o biógrafo de Lula da Silva, o brasileiro Fernando Morais, ou seus conterrâneos, o humorista Gregório Duvivier e o filósofo Francisco Bosco. No futebol, falámos com duas figuras que o mundo do futebol recorda com carinho: Tarantini e Eriksson.

créditos: JOHN THYS / AFP

Guy Verhofstadt

"O maior desperdício de dinheiro na Europa é nas Forças Armadas"

Por Isabel Tavares

Guy Verhofstadt, ex-primeiro-ministro da Bélgica e deputado europeu responsável pela Conferência sobre o Futuro da Europa, defende, em entrevista ao SAPO24, a criação de um exército comum e o fim da regra da unanimidade em matérias como a Defesa.

Publicada a 18 de fevereiro. Recorde aqui a entrevista

créditos: DR

José Milhazes

“A minha mãe ajoelhou-se perante mim para me pedir que não fosse para a União Soviética”

Por José Couto Nogueira

Em 1977, José Milhazes foi estudar para a Universidade Estatal de Moscovo, onde se formou em História, e por lá ficou até 2015, assistindo ao vivo e a cores a todo o processo que passou da dissolução da União Soviética até à tomada do poder por Vladimir Putin. Além de escrever regularmente na comunicação social, publicou livros sobre a sua experiência, e, agora, lança “A mais breve História da Rússia, dos eslavos a Putin” (Dom Quixote, 2022). Uma conversa descontraída, porque Milhazes fala de assuntos complicados com uma simplicidade desconcertante.

Publicada a 19 de fevereiro. Recorde aqui a entrevista

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

Germano de Sousa

"Nunca percebi como deram estatuto legal às medicinas alternativas"

Por Isabel Tavares

Saiu dos Açores pela primeira vez para estudar Medicina em Coimbra. Foi preso pela PIDE, fez a guerra e, naturalmente, aproximou-se do PS. Viveu paredes-meias com Marcelo Rebelo de Sousa, cantou o fado e, se não fosse a sua viola, talvez "Os Vampiros", de Zeca Afonso, não existisse. Hoje é dono de um dos maiores laboratórios de análises clínicas do país. O SAPO24 foi ouvir as histórias e a voz de José Germano de Sousa.

Publicada a 31 de março. Recorde aqui a entrevista

créditos: EPA/Balazs Mohai HUNGARY OUT

Scorpions

“Paz, amor e rock n' roll são a manchete da nossa vida”

Por Paulo André Cecílio

Não há dedos suficientes no corpo humano que permitam contar o número de concertos que os Scorpions deram já em Portugal. Diretamente de Las Vegas, onde os Scorpions tiveram uma residência artística, falámos com o guitarrista e fundador Rudolf Schenker sobre rock, guerra e, até, Paulo Coelho. Sim, esse mesmo.

Publicada a 28 de abril. Recorde aqui a entrevista

João Silva ("Juanito")

"Enquanto houver miúdos pequenos a brincar aos touros, as touradas não vão acabar"

Por Isabel Tavares

Quando era pequeno um amigo do pai, espanhol, dizia-lhe que ele havia de ser toureiro e chamar-se "Juanito". Hoje, esse empresário tem de negociar com João Silva para o ter nas suas praças. "Juanito" fala com um sotaque alentejano carregado, mas já com muito portinhol (ou espanholês) pelo meio. Veio diretamente de um dia de treino em Badajoz, com uma paragem no Alentejo, em casa da mãe, para a redação do SAPO24, onde conversa com a certeza inabalável dos 23 anos e sem falsas modéstias. Para ele, "o toureio é uma forma de vida".

Publicada a 30 de abril. Recorde aqui a entrevista

créditos: DIOGO GOMES / MADREMEDIA

Stella Ghervas

“A paz é para os fortes, a guerra para os fracos”

Por José Couto Nogueira

“À conquista da paz” cobre três séculos da História da Europa baseado em cinco acordos de paz que se seguiram a conflitos à escala continental. A autora, Stella Ghervas, conversou com o SAPO24 para perspectivar o futuro do continente a partir do seu passado.

Publicada a 28 de maio. Recorde aqui a entrevista

créditos: TIAGO PETINGA/LUSA

Patrícia Gaspar

"Não vamos ver militares a apagar um incêndio ao lado dos bombeiros"

Por Isabel Tavares n'o sapo e o escorpião

Um sismo em Lisboa é o pior pesadelo da secretária de Estado da Proteção Civil. Mas há um plano de contingência, para isso e não só. A conversa centrou-se nos incêndios - 23% provocados por incendiários -, mas também falámos de outros assuntos, como a Jornada Mundial da Juventude, que em 2023 vai realizar-se em Portugal.

Publicada a 7 de junho. Recorde aqui a entrevista

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

José Raposo

"Temos vergonha do nosso humor. Aliás, temos vergonha de tudo o que é nosso. É um estigma do povo português"

Por Isabel Tavares

A ideia era falar de "O Pai Tirano", o remake que já está nos cinemas e que José Raposo protagoniza. Acabámos por falar das tiranias do Estado e de como os políticos maltratam a Cultura. A conversa decorreu entre uma tertúlia no Teatro Maria Vitória e umas "jolas" no Amaral, no Parque Mayer.

Publicada a 31 de julho. Recorde aqui a entrevista

créditos: FERNANDO VELUDO/LUSA

Paulo Rangel

"O governo tornou-se uma espécie de concurso Miss Sucessor"

Por Isabel Tavares n'o sapo e o escorpião

"António Costa meteu no governo todos os aspirantes a líder do PS" e "passou a vida fora", critica Paulo Rangel, eurodeputado. "Estará a trabalhar na ambição de um cargo europeu?". Uma conversa sobre Portugal e o seu papel na União Europeia, centrada na Ucrânia e nos custos que a UE está disposta a suportar com a guerra.

Publicada a 3 de agosto. Recorde aqui a entrevista

créditos: ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Ana Gomes

"Há personalidades convidadas para ir fazer turismo eleitoral a Angola"

Por Isabel Tavares n'o sapo e o escorpião

Muita gente de topo em Portugal - advogados, contabilistas, banqueiros, bancários, testas-de-ferro, funcionários públicos - fez o jogo e serviu o regime corrupto de Angola. Por ação e por omissão, diz Ana Gomes.

Publicada a 22 de agosto. Recorde aqui a entrevista

créditos: Diogo Gomes | MadreMedia

Pedro Duarte

"Tenho a certeza que se tivéssemos feito a ‘Casa de Papel’ em Alcochete com a Jessica Athayde ou o Diogo Amaral íamos ter êxito"

Por Isabel Tavares

Em 20 anos o CEO da Sky Dreams, Pedro Duarte, já assistiu a muitas mudanças na indústria do cinema e do audiovisual, do fim da cópia em 35 mm ao aparecimento das plataformas de streaming. Agora, o que queria mesmo era ver os fundos públicos a serem aplicados nos filmes certos.

Publicada a 26 de agosto. Recorde aqui a entrevista

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

João Varandas Fernandes

"O pecado de Marta Temido foi ter sido a ministra da Covid"

Por Isabel Tavares

O médico João Varandas Fernandes foi dez anos vice-presidente do Benfica e agora é vice-presidente do CDS. Nesta entrevista falamos de saúde; a do país e dos portugueses, a do governo e até a do futebol.

Publicada a 3 de setembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: MadreMedia | Tomás Carranca

Bernardo Futcher Pereira

"Salazar acreditava que a igualdade era uma ilusão"

Por José Couto Nogueira

O embaixador Bernardo Futcher Pereira dedicou mais de dez anos a estudar a política do Estado Novo, usando sobretudo, mas não unicamente, a vertente diplomática do regime. O resultado é uma análise tão sóbria quanto brilhante do ditador que nos impôs a sua visão do mundo, publicada em três livros, “A diplomacia de Salazar, 1932-1949”, “Crepúsculo do Colonialismo, 1949-1961” e “Orgulhosamente Sós, 1962-1974”.

créditos: MadreMedia

Fernando Morais

"Não adianta fazer Lula presidente e colocar no Senado a canalha que está lá"

Por Isabel Tavares

Fernando Morais, jornalista e escritor, conhece Lula da Silva desde os anos 70 e acompanhou-o para todo o lado, até para a prisão, nos últimos dez anos. Em conversa com o SAPO24, a partir da sua casa em São Paulo, Brasil, conta como espera que esta história acabe.

Publicada a 27 de setembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: DR

Andrei Kurkov

"Os russos não perderam apenas a sua reputação, perderam a fé nesta guerra"

Por António Moura dos Santos

A guerra tirou-lhe a vontade de escrever ficção, mas apenas isso. Um dos maiores romancistas ucranianos vivos, Andrei Kurkov tem usado o poder da palavra para combater o poder das armas russas. Acaba de lançar "Diary of an Invasion", relato da sua experiência do conflito, iniciada naquele fatídico 24 de fevereiro. Mas o que o trouxe a Lisboa é "Abelhas Cinzentas", história das peripécias de Sergeyich, um apicultor ucraniano do Donbas, quando ainda existia uma zona cinzenta e onde era difícil discernir amigo de inimigo. Escrito em 2018, este romance foi agora lançado em Portugal pela Porto Editora e quase serve de preâmbulo para o que viria. Essa narrativa constrói-se de humor e ambivalência, mas para Kurkov — que até é um russo étnico — não há sombra de dúvidas de que lado está.

Publicada a 7 de outubro. Recorde aqui a entrevista

créditos: DR

Sépideh Radfar

"A cada três ou quatro meses há manifestações no Irão. Os jovens querem outra vida"

Por Isabel Tavares n'o sapo e o escorpião

No Irão a Geração Z tem tudo, só não tem liberdade de escolha. Sépideh Radfar, diretora do Centro de Iranologia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, não deseja outra revolução para o país. Sabe que é preciso mudar do ponto de vista socioeconómico e que o uso do "hijab" é apenas um pretexto, mas lembra que o modelo de democracia à moda americana não é para exportar.

Publicada a 8 de outubro. Recorde aqui a entrevista

créditos: Rita Sousa Vieira / MadreMedia

Tarantini

"Vi muitos disparates financeiros. É mais fácil ensinar os mais novos, os mais velhos têm vícios"

Por Gonçalo Lopes

Tarantini terminou a carreira há um ano e agora quer ensinar os seus colegas a lidar com isso mesmo, o fim no futebol. Entende que a nova geração já o prepara melhor, mas diz que ainda é preciso melhorar a gestão das carreiras ainda em atividade. Enquanto jogador, nunca descuidou os estudos. Licenciou-se, tirou um mestrado e mais recentemente um doutoramento. Lançou o seu segundo livro, "O Caçador de Sonhos", onde também tenta explicar aos mais novos o lado bom e o menos bom da perseguição do tal sonho de ser um desportista ao mais alto nível.

Publicada a 20 de outubro. Recorde aqui a entrevista

créditos: DR

David Baddiel

"Temos de começar a falar de judeus tal como falamos de outras minorias"

Por António Moura dos Santos

Alguns conhecem-no pelos programas de humor, outros pelos romances e outros ainda pelos seus documentários — a avaliar pela biografia na sua página oficial de Twitter, David Baddiel quer que o reconheçam em apenas uma palavra: "judeu". O autor inglês dedica-se a muitas atividades, mas nos tempos recentes debruçou-se sobre o que considera ser uma tendência preocupante, especialmente à esquerda: a ideia de que o antissemitismo não é uma forma de discriminação tão nociva quanto outras, que não é racismo, que o povo judeu é inerentemente privilegiado. O título do livro que escreveu recentemente, "Os Judeus Não Contam", não deixa espaço para enganos, e o conteúdo desse curto ensaio também não.

Publicada a 26 de outubro. Recorde aqui a entrevista

créditos: Janine Moraes/MinC.

Francisco Bosco

"O Brasil está em estado de guerra civil fria"

Por Rita Sousa Vieira

O que explica a crise do debate público brasileiro? Como é que se transformou num país tão polarizado que já não consegue manter uma conversa? Qual o papel dos partidos, das redes sociais ou da imprensa neste cenário? E como o reconstruir? Em entrevista ao SAPO24, Francisco Bosco, autor de "O diálogo possível", ajuda a entender um Brasil dividido.

Publicada a 28 de outubro. Recorde aqui a entrevista

créditos: Tomás Carranca | MadreMedia

Luís Franco-Bastos

“Nunca olhei para mim como um imitador, sempre soube que era humorista”

Por Tomás Albino Gomes

Depois de 15 anos a levar tantas vezes os outros a palco, à boleia da voz, Luís Franco-Bastos apresenta o solo "Diogo", para falar de si e da sua família. Em conversa com o SAPO24 faz uma retrospetiva da carreira - "o meu objetivo era fazer as pessoas rir" - e olha para o panorama do humor onde, acredita, a autocensura é mais pesada que as sensibilidades do mundo.

Publicada a 15 de novembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: DR

Daniela Mercury

"Vou trabalhar na luta pela Cultura, sendo ou não ministra"

Por Rita Sousa Vieira

Era apontada como um dos nomes a liderar o regresso do ministério da Cultura no novo governo de Lula da Silva, a quem já entregou as suas "demandas" para o setor, como contou ao SAPO24. Daniela Mercury, que regressou este ano a Lisboa, onde prometia "iluminar o Coliseu com o futuro do Brasil", anunciou ainda em primeira mão o título do novo álbum e o que nele podemos ouvir.

Publicada a 15 de novembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: Tomás Carranca | MadreMedia

José Vera Jardim

"O termo fascista tornou-se uma arma de arremesso contra toda a direita"

Por Isabel Tavares

José Vera Jardim nasceu no ano em que rebentou a Segunda Guerra Mundial e ocupou por duas vezes gabinetes que foram de Salazar. Considera-se social-democrata, mas foi no PS que fez política. Dá nota 18 a António Costa, que conhece desde miúdo, mas deixa uma recomendação ao primeiro-ministro.

Publicada a 15 de novembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: Elisa Mendes

Gregório Duvivier

"A seleção brasileira não é de Neymar, foi a de Sócrates e de Zico. E é maior do que Bolsonaro"

Por Rita Sousa Vieira

Portugal já respirava de alívio depois da estreia no Campeonato do Mundo, no Qatar, com uma vitória sobre o Gana. O Brasil, por sua vez, estava a poucos minutos de pisar o campo do Lusail Stadium quando Gregório Duvivier entrou na chamada por Zoom com o SAPO24. Com as cores da canarinha vestidas, o humorista da Porta dos Fundos falou sobre a Copa, mas também sobre a democracia brasileira e a regulação das redes sociais.

Publicada a 15 de novembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: MadreMedia

Eriksson

“Cristiano ainda é determinante e Fernando Santos é o outro pilar. São ‘gémeos’ em termos de importância”

Por Gonçalo Lopes

São vários os jogadores da seleção nacional que revelaram confiança na conquista do Campeonato do Mundo, assim como o próprio treinador Fernando Santos, que à chegada ao Qatar salientou que esperava ser “recebido em festa” em Portugal, a 19 de dezembro. Sven-Goran Eriksson, em entrevista ao SAPO24, não tinha dúvidas que o selecionador português seria um dos trunfos da turma das quinas, assim como o homem do momento do futebol mundial, Cristiano Ronaldo.

Publicada a 24 de novembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: RODRIGO ANTUNES/LUSA

Manuel Pizarro

"Estamos razoavelmente preparados para as infeções respiratórias que vêm aí no inverno"

Por Isabel Tavares n'o sapo e o escorpião

O ministro da Saúde completa esta semana três meses no governo. Manuel Pizarro, que se confessa "um otimista", reconhece os problemas do SNS, pede paciência e pisca o olho aos médicos. E garante que no final de 2023 o Serviço Nacional de Saúde estará muito melhor para todos.

Publicada a 7 de dezembro. Recorde aqui a entrevista

créditos: DR

Lèlita Santos

"Não deviam existir médicos tarefeiros"

Por Isabel Tavares

A presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, Lèlita Santos, diz que para resolver os problemas das urgências é preciso tirar de lá os 40% de doentes que recorrem aos serviços sem necessidade. Mas a receita não fica por aqui.

Publicada a 15 de dezembro. Recorde aqui a entrevista