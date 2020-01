As intervenções dos deputados vão sendo atualizadas neste pronto por ponto à medida que vão tendo lugar na Assembleia da República.

Maria Begonha , deputada do PS , foi a primeira a tomar a palavra esta sexta-feira, falando de um orçamento que "consolida um caminho de progressos". "Este orçamento traz boas notícias e boas escolhas para os jovens portugueses", defendeu, considerando que "continua a corrigir injustiças do passado".

, deputada do , questionou o Governo sobre se este OE é mesmo para os jovens e para apoiar as famílias, uma vez que a medida do IRS jovem é "mesmo muito jovem", só se aplicando a pessoas entre os 18 e 26 anos; e criticou ainda o facto de as medidas de incentivo à natalidade previstas sejam apenas para quem já tem o segundo filho, quando a média de filhos por mulher não chega sequer às duas crianças. Duarte Alves , do PCP , defendeu que este orçamento não está à altura do que foi alcançado na anterior legislatura. "Não é possível dizer que esta é a melhor proposta de governo ou sequer de continuidade", defendeu, criticando a ausência de medidas com tanto impacto como a da redução do preço dos passes, a estagnação do orçamento público e a suborçamentação do sistema nacional de saúde. A par exigiu um "calendário concreto" para o fim das taxas moderadoras. O deputado acusou ainda o governo de não ir mais longe devido à "obsessão" com o excedente orçamental e de cumprir as regras europeias. No debate na especialidade, que acontece depois do voto na especialidade, o PCP compromete-se com a "defesa, reposição e conquista de direitos, e resposta aos problemas com que o país está confrontado", apresentando propostas de alteração já a partir de segunda-feira.

, do , defendeu que este "é um orçamento de esquerda e que merece ser o orçamento da esquerda". Considerando que "com esta direita não podemos contar", o deputado socialista defendeu que é a esquerda "plural" que permitirá continuar um caminho de "progresso e recuperação de rendimentos". No entanto, advertiu, "temos de aceitar que os avanços não podem acontecer todos no primeiro ano da legislatura". O ministro das Finanças Mário Centeno falou de um orçamento do "E" — Equilíbrio, Estabilidade, Economia, Empresas, Emprego e de Esquerda — e questionou que credibilidade têm as críticas "de quem sempre apostou contra os resultados" alcançados ao longo dos últimos quatro anos e que Centeno fez questão de salientar. Falando de um orçamento de "compromissos sérios e responsáveis", o ministro das Finanças disse ainda que este é um orçamento do "F", isto é, de futuro, que não deixa um "fardo" para as gerações vindouras. Numa referência a Fernando Pessoa, Centeno pediu aos deputados que, ao votar a proposta de Orçamento, "não votem as medidas de despesa com um heterónimo gastador e as de receita com um heterónimo aforrador". Ao longo do seu discurso, o ministro das Finanças, disse que "este orçamento é melhor que os anteriores porque Portugal está melhor" do que antes. Face a 2015, Centeno destacou "mais 38 mil milhões de euros de riqueza produzida por ano em Portugal" e "12 mil milhões de euros de salários pagos", um "crescimento acumulado do investimento em termos reais de 28%" e um "crescimento acumulado das exportações foi de 21%". Já sobre este orçamento, destacou o "reforço do serviço nacional de saúde em mais de 4,6 milhões de euros sem pôr em causa assim contas públicas" e o reforço de todas as prestações sociais, dizendo que "é a primeira vez que tal acontece, são mais de 1100 milhões de euros para reduzir a desigualdade e a pobreza". Centeno concluiu defendendo que este é "um orçamento de Esquerda", que não só avança com políticas publicas que combatem a pobreza e a exclusão, como reforça a administração pública e incentiva o investimento das empresas. Na sequência da sua intervenção, o ministro das Finanças recebeu 14 pedidos de esclarecimento.

do disse que Centeno se esqueceu de um "E" neste orçamento, "de Elogio, autoelogio". Já , do , falou de um orçamento de duas letras: "NA, um orçamento em que ninguém acredita". A deputada centrista criticou ainda o facto de Centeno de ter referido à "saída limpa" do governo PSD-CDS como uma "nódoa", lembrando-o de que pertence a um governo PS e que "nódoa é deixar dívidas para filhos, netos e bisnetos pagarem", numa referência ao governo de José Sócrates. Já o deputado do Chega exigiu a Centeno que esclarecesse aos portugueses se é verdade ou não que temos "níveis de imposto recorde" sobre combustíveis e bens de consumo. Na segunda ronda de respostas, Mário Centeno reiterou a José Luís Ferreira, dos Verdes, que "para o ano seguramente aqui estaremos para revisão dos escalões do IRS". Já sobre a retirada de amianto, lembrou que há um programa com 20 milhões de euros "para fazer face a este problema de saúde pública". Já a Cecília Meireles respondeu apenas que "o único elogio que fiz foi aos portugueses". Sobre a questão dos combustíveis, colocada por André Ventura, disse que é o preço das matérias-primas e não dos impostos que mais contribui para a variação dos preços. O ministro das Finanças não respondeu aos restantes comentários do deputado do Chega por considerar que cita fontes contraditórias. A Eduardo Teixeira, do PSD, respondeu que "a taxa de execução desta legislatura em termos de investimento público bate de longe" as anteriores, dizendo que em 2012 foi de 24% e em 2018 de 77%. A João dias, PCP, respondeu que foram alargadas as medidas de apoio ao Interior, nomeadamente a micro, pequenas e médias empresas ao nível do IRC.

, do , quis deixar claro que este orçamento "não responde às exigências deste novo ciclo" e que por isso "não terá o nosso voto voto favorável" do seu partido (que decidiu abster-se na votação na generalidade, que se realiza hoje). "Não olhamos para o orçamento de 2020 com os olhos de 2015 porque as exigências são hoje maiores", disse, considerando que os orçamentos dos últimos quatro anos "foram de alívio e esperança" e que este orçamento para 2020 é "de acomodação e adiamento" das medidas que têm de ser tomadas. Pausa neste ponto por ponto do debate parlamentar para informar que o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou que os três deputados do partido na Assembleia da República vão abster-se na votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2020, que se realiza no início desta tarde. Questionado sobre eventuais procedimentos disciplinares pelo facto dos deputados Sara Madruga da Costa, Paulo Neves e Sérgio Marques “furarem” a indicação da bancada chefiada por Rui Rio, Miguel Albuquerque respondeu: “Não quero saber”.



, do , considerou que as "amarras" do Governo e a "obsessão" sobre o défice impedem que este OE responda às necessidades do país, salientando áreas como as prestações sociais para pessoas em situação de desemprego ou a incapacidade de acabar com o fator de sustentabilidade na segurança social, incluindo para profissões mais desgastantes do ponto de vista físico . "O aumento da esperança média de vida não pode ser desculpa para aumentar a idade da reforma", defendeu. A deputada comunista salientou ainda a necessidade de "garantir às famílias que podem ter is filhos que quiserem", o que passa pela implementação de uma rede de creches nacionais de acesso gratuito, mas que não sirva de desculpa para se aumentarem tempos de trabalho. Por fim, destacou ainda a necessidade de investir no apoio à pessoas com deficiência, promovendo a vida independente. "Em todas estas dimensões a insuficiência de respostas deste orçamento é profunda", sentenciou. A ministra da Saúde , Marta Temido, defendeu na sua intervenção que a aprovação desde orçamento "é crucial para a saúde" e criticou aqueles que escolherem "votar contra o reforço do Serviço Nacional de Saúde". Segundo Marta Temido, a proposta deste orçamento para a saúde está dependente de três vértices, sendo eles a qualificação do acesso à saúde, a motivação dos profissionais e o investimento na rede do Serviço Nacional de Saúde. Entre as principais apostas, frisou a ministra da Saúde, está o reforço da rede primária de cuidados de saúde (com a eliminação das taxas moderadoras na prestação destes serviços), uma melhor gestão hospitalar, no alargamento dos cuidados continuados e cuidados paliativos, a contratação de 8400 profissionais em 2020-21, a aposta na saúde mental e o reforço de equipamentos, numa referência a novos hospitais e investimento em outras unidades de saúde já existentes. "A renovação do compromisso político com a saúde dos portugueses é claro na proposta do orçamento [para 2020]", sentenciou. Marta Temido recebeu 10 pedidos de esclarecimento.

, defendeu na sua intervenção que a aprovação desde orçamento "é crucial para a saúde" e criticou aqueles que escolherem "votar contra o reforço do Serviço Nacional de Saúde". Segundo Marta Temido, a proposta deste orçamento para a saúde está dependente de três vértices, sendo eles a qualificação do acesso à saúde, a motivação dos profissionais e o investimento na rede do Serviço Nacional de Saúde. Entre as principais apostas, frisou a ministra da Saúde, está o reforço da rede primária de cuidados de saúde (com a eliminação das taxas moderadoras na prestação destes serviços), uma melhor gestão hospitalar, no alargamento dos cuidados continuados e cuidados paliativos, a contratação de 8400 profissionais em 2020-21, a aposta na saúde mental e o reforço de equipamentos, numa referência a novos hospitais e investimento em outras unidades de saúde já existentes. "A renovação do compromisso político com a saúde dos portugueses é claro na proposta do orçamento [para 2020]", sentenciou. Marta Temido recebeu 10 pedidos de esclarecimento. Em resposta aos deputados, Marta Temido disse a Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, que "este é provavelmente o melhor orçamento dos últimos 20 anos" e que é um instrumento de política económica que permite o quadro necessário para fazer face às necessidades do setor. A Ana Rita Bessa, do CDS, a ministra esclareceu que "a folga para fazer mais e melhor na saúde" decorre não apenas dos 941,9 milhões de reforço na saúde anunciados, como também de melhorias de eficiência ao nível da gestão. A Bebiana Cunha, do PAN, disse ainda que os 840 milhões de dívida do serviço nacional de saúde foram amortizados em mais de 500 milhões no final do ano passado e outros 190 milhões de euros serão amortizados este ano. Ainda em resposta à deputada do PAN afirmou o compromisso e a disponibilidade do governo para cumprir o plano nacional de saúde mental. Em resposta à deputada Paula Santos, do PCP, assumiu que se recorre mais do que se gostaria à subcontratação da prestação de serviços na saúde, mas que isso é melhor do que não garantir a prestação de serviços. Já a Mariana Silva, do PEV, a ministra respondeu desafiando-a a enunciar no parlamento também as boas notícias que se ouvem todos os dias sobre o Serviço Nacional de Saúde. "Verá que não é assim tão difícil", disse — um apelo aliás que estendeu depois aos restantes deputados. "A melhor história do serviço nacional de saúde é a do seu sucesso", reforçou. Antes de terminar esta ronda de respostas, Marta Temido acusou André Ventura, do Chega, de desvalorizar as situações de violência contra profissionais de saúde ao sugerir que o governo dê aulas de Krav Maga a estes profissionais, reforçou o compromisso com a promoção da saúde no Algarve junto do deputado João Vasconcelos e anunciou que o Governo pretende atribuir a mais 200 mil utentes equipas de unidades de saúde familiar em resposta ao deputado Rui Cristina, do PSD.

do , que colocou no centro do debate as questões na segurança; de , do , que urgiu para um "orçamento de rutura" na Cultura e não de continuidade e de , do que colocou o cerne da questão no apoio às pessoas com deficiência. Ana Mendes Godinho , Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, também fez uma intervenção — contestada pelo PSD por não ter tido conhecimento prévio de que esta iria acontecer. A ministra considerou que este orçamento trabalha no sentido de um país com "mais pessoas, melhor qualidade de vida, mais e melhores oportunidades para todos". A ministra congratulou-se pelo facto de se ter registado um valor recorde de contribuições para a Segurança Social, de mais de 18 mil milhões de euros, mais 30% em relação a 2015, fruto do aumento de emprego e rendimentos declarados. Assumindo como prioridade a redução dos tempos de resposta da Segurança Social, entre várias outras, a ministra concluiu dizendo que se trata de um "orçamento de rosto humano".

, também fez uma intervenção — contestada pelo PSD por não ter tido conhecimento prévio de que esta iria acontecer. A ministra considerou que este orçamento trabalha no sentido de um país com "mais pessoas, melhor qualidade de vida, mais e melhores oportunidades para todos". A ministra congratulou-se pelo facto de se ter registado um valor recorde de contribuições para a Segurança Social, de mais de 18 mil milhões de euros, mais 30% em relação a 2015, fruto do aumento de emprego e rendimentos declarados. Assumindo como prioridade a redução dos tempos de resposta da Segurança Social, entre várias outras, a ministra concluiu dizendo que se trata de um "orçamento de rosto humano". Pausa para almoço. A sessão retoma às 15:15 para finalizar o debate e proceder-se à votação do Orçamento do Estado para 2020 na generalidade.

A Assembleia da República aprova hoje, na generalidade, o Orçamento do Estado (OE) para 2020 com a abstenção anunciada da esquerda parlamentar e do PAN.

A intervenção do ministro das Finanças, Mário Centeno, abre este segundo e último dia de discussão na generalidade, estando prevista igualmente uma intervenção de fundo pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e outra pela ministra da Saúde, Marta Temido.

Embora muito críticos da proposta do Governo, sobretudo do excedente orçamental de 0,2%, BE, PCP, PAN e PEV decidiram abster-se na votação de hoje, permitindo a aprovação do orçamento, mas avisaram que os socialistas têm de fazer um esforço de aproximação às suas propostas na fase de discussão na especialidade.

PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Chega vão votar contra, mantendo-se em aberto o sentido de voto dos deputados do PSD eleitos pela Madeira.

Negociar até ao último minuto

Com a direita de fora, o Governo efetuou sucessivas reuniões com os partidos da esquerda, que decorreram até ao último minuto, tendo o encontro com o Bloco de Esquerda acabado na manhã de quinta-feira, o dia do início da discussão na generalidade.

Ao mesmo tempo, acenou com medidas caras aos partidos da esquerda, como um reforço de 800 milhões no Serviço Nacional de Saúde, uma das prioridades para a legislatura que agora começou, o aumento das pensões de reforma e uma aposta forte no investimento público em infraestruturas, designadamente em hospitais e na ferrovia.

Mas a esquerda não se deu por satisfeita e continuou a exigir, entre outras medidas, maiores aumentos dos salários e prestações sociais, mexidas na legislação laboral e um aumento da rede pública creches.

Na abertura do debate, na quinta-feira, o primeiro-ministro mostrou-se disponível para dialogar e introduzir alterações ao orçamento em sede de especialidade, mas avisou que esta é a primeira proposta da nova legislatura e não de fim de ciclo político, num recado aos partidos à esquerda do PS.

"A ausência de uma maioria absoluta impõe aos partidos que têm sido - e queremos que continuem a ser - nossos parceiros o dever acrescido de contribuírem de modo construtivo para o sucesso deste diálogo ao longo de toda a legislatura", assinalou o líder socialista e primeiro-ministro.

O presidente do PSD, Rui Rio, criticou o primeiro-ministro por considerar que o seu melhor orçamento é aquele que contém “maior carga fiscal”, e voltou a levantar dúvidas sobre a transparência do documento.

“O senhor ministro das Finanças respondeu-me que eu não sabia nada disto. Então eu não sei nada disto, mas é preciso perceber, não onde está o Wally, mas onde estão os 590 milhões de euros?”, perguntou, insistindo que existe uma discrepância de 590 milhões de euros entre dois quadros do OE sobre o saldo em contabilidade pública.

Além do primeiro superavit da democracia (0,2% do Produto Interno Bruto), a proposta do executivo prevê um crescimento do PIB de 1,9% em 2020 e ainda um saldo estrutural nulo, cumprindo assim a regra europeia do saldo orçamental.

O Governo espera também cumprir as regras europeias quanto à redução da dívida pública, ou seja, “uma diminuição anual de pelo menos um vigésimo, numa média de três anos, do montante que excede o limite de 60% do PIB”, sendo o valor máximo do rácio de dívida pública permitido em 2020 de 116,2% do PIB, precisamente o valor estimado pelo Governo.