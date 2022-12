Cultura

6 jan - Sidney Poitier, ator e realizador norte-americano. O primeiro ator negro a receber um Óscar para Melhor Ator pela participação no filme "Os Lírios do Campo" (1963) e o primeiro artista negro a receber um Óscar honorário pelo conjunto da obra, em 2002. Aos 94 anos

6 jan - Peter Bogdanovich, ator e realizador norte-americano. Em 2018 foi distinguido pelo Festival de Veneza com documentário "The Great Buster" e, em 1999, na III Bienal de Cascais, foi homenageado e também agraciado pelo Presidente da República de então, Mário Soares, com a comenda da Ordem do Infante D. Henrique. Aos 82 anos

8 jan - Michael Lang, empresário musical norte-americano, um dos criadores do histórico festival de música Woodstock, em 1969. Aos 77 anos

14 jan - César Batalha, maestro compositor, organista e professor, fundador do Coro de Santo Amaro de Oeiras e autor do hino da cidade de Oeiras. Aos 76 anos

14 jan - Armando Gama, cantor orquestrador e produtor, vencedor do Festival RTP da Canção com “Esta Balada que te Dou”,em 1983. Aos 67 anos

créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia

20 jan - Elza Soares, cantora e compositora brasileira. Em 2016, com o álbum "A mulher do fim do mundo", recebeu vários prémios, entre eles o Grammy Latino e o Prémio da Música Brasileira. Aos 91 anos

20 jan - Meat Loaf, nome artístico de Marvin Lee Aday, cantor e ator norte-americano. Aos 74 anos

2 fev - Monica Vitti, nome artístico de Maria Luisa Ceciarelli, atriz italiana, ‘musa’ de Michelangelo Antonioni. Recebeu, entre outros o Leão de Ouro de carreira no festival de cinema de Veneza. Aos 90 anos

3 fev - Lauro António, crítico de cinema, programador, ensaísta e realizador, autor do livro "Cinema e Censura em Portugal". Em 2018, recebeu o Prémio Carreira do Fantasporto, foi distinguido pela Academia Portuguesa de Cinema com um prémio Sophia de carreira e condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Aos 79 anos

9 fev - Betty Davis, modelo, cantora e compositora de música funk norte-americana, fundiu os ritmos soul, jazz e R&B. Foi casada com Miles Davis. Aos 77 anos

9 fev - Ian McDonald, músico britânico, cofundador da banda de rock King Crimson e do grupo Foreigner. Aos 75 anos

13 mar - William Hurt, ator norte-americano, vencedor de um Óscar de melhor ator principal com ‘O beijo da mulher aranha’(1985). Aos 71 anos

créditos: TIAGO PETINGA/LUSA

14 mar - Jorge Silva Melo, encenador, escritor, realizador, ator e tradutor, cofundador do Teatro da Cornucópia, em 1973, com Luís Miguel Cintra e fundador dos Artistas Unidos, em 1995. Recebeu, em 2021, a medalha de mérito cultural e, em 2020, o Prémio D. Diniz da Casa de Mateus, pelo livro de memórias “A mesa está posta”. Aos 73 anos

20 mar - Gastão Cruz, poeta, em 1975 foi um dos fundadores do grupo Teatro Hoje, posteriormente fixado no Teatro da Graça. Em 2018, foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural, atribuída pelo Governo português, Prémio Literário Correntes d’Escritas/Casino da Póvoa, em 2009, por “A Moeda do Tempo”. Em 2013, a Fundação Inês de Castro homenageou o poeta atribuindo-lhe o Prémio Tributo de Consagração. Aos 80 anos

3 abr - Lygia Fagundes Telles, escritora brasileira, venceu o Prémio Camões em 2005. Foi presidente da cinemateca brasileira. Aos 98 anos

5 abr - António Reis, ator encenador, cenógrafo, cofundador da Seiva Trupe e do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Em 1988, recebeu a Medalha de Mérito Cultural da Câmara Municipal do Porto, em 1995 a comenda da Ordem do Infante e,, em 1995, o prémio Lorca, pela Universidade de Granada em Espanha. Aos 77 anos

15 abr - Eunice Muñoz, atriz. Em 2022, foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, cerca de três anos depois de ter recebido a Grã Cruz da Ordem de Mérito. Aos 93 anos

créditos: ANDRÉ KOSTERS / LUSA

19 mai - Evángelos Odysséas Papathanassíou, conhecido por Vangelis, compositor grego, autor das bandas sonoras de filmes como “Blade Runner – Perigo Iminente” e “Momentos de Glória”, que lhe valeu um Óscar de Melhor Banda Sonora. Aos 79 anos

26 mai - Andrew Fletcher, músico britânico, teclista e cofundador da banda de rock alternativo Depeche Mode. Aos 60 anos

26 mai - Alan White, músico britânico, baterista da banda de rock progressivo Yes. Aos 72 anos

26 mai - Ray Liotta, ator norte-americano, foi protagonista em “Tudo Bons Rapazes” ("Goodfellas" de 1990), de Martin Scorsese. Aos 67 anos

4 jun - Alec John Such, músico norte-americano, baixista e membro fundador do grupo de rock Bon Jovi. Aos 70 anos

8 jun - Paula Rego, artista plástica. Foi a primeira mulher a figurar na galeria de pintores oficiais da Presidência da República quando, em 2005, foi escolhida pelo então Presidente da República Jorge Sampaio para fazer o seu retrato oficial. Foi galardoada, entre outros, com o Prémio Turner, em 1989, e o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, em 2013, e distinguida, em Portugal, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, em 2004 e, no Reino Unido, com a Ordem do Império Britânico pela rainha Isabel II, em 2010, que lhe atribuiu o título de Dama, pela sua contribuição para as artes. Em 2019, recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Portugal. Aos 87 anos

créditos: JOSÉ COELHO/LUSA

6 jul - James Caan, ator norte-americano, conhecido pelo papel de Sonny Corleone na saga de “O Padrinho”. Aos 82 anos

5 ago - Ana Luísa Amaral, escritora, poeta e tradutora, estudiosa da obra de Emily Dickinson e referência internacional no campo dos Estudos Feministas. Recebeu múltiplas distinções ao longo da carreira, entre as quais, o galardão espanhol Leteo, da Direção de Ação e Promoção Cultural de Leão, o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, atribuído pelo Património Nacional de Espanha e a Universidade de Salamanca, o Prémio Literário Correntes d'Escritas, o Prémio Letterario Poesia Giuseppe Acerbi e o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores. Aos 66 anos

5 ago - José Eugénio Soares, nome completo de Jô Soares, humorista e escritor brasileiro, autor de programas como "Faça Humor Não Faça Guerra", "O Xangô de Baker Street", "Viva o Gordo" e o "O Programa do Jô". Aos 84 anos

8 ago - Olivia Newton-John, cantora e compositora britânica naturalizada australiana. O seu nome foi imortalizado no cinema ao lado de John Travolta no musical “Grease” (1978). Fundou em 2008 o Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre em Melbourne, na Austrália. Aos 73 anos

19 ago - Orlando Costa, ator, ficou conhecido por “Zé Gato” pela participação na série “Zé Gato”, em 1979. Fez parte do núcleo fundador do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, em 1973. Aos 73 anos

20 ago - Claudia Jimenez, atriz brasileira. Em 1991 ganhou o troféu APCA de melhor atriz comediante pela sua interpretação como Dona Cacilda, uma das alunas da "Escolinha do Professor Raimundo", com o 'professor' Chico Anysio. Aos 63 anos

6 set - Just Jaeckin, cineasta e fotógrafo francês, realizou o filme erótico "Emmanuelle" com Sylvia Kristel, em 1974. Aos 82 anos

créditos: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

11 set - Javier Marias, escritor espanhol, autor de romances como “Coração tão branco” ou “Todas as almas”. Membro da Real Academia Espanhola. Aos 70 anos

13 set - Jean-Luc Godard, cineasta franco-suíço, figura chave da Nouvelle Vague, movimento que revolucionou o cinema no final dos anos 1950 e 1960. Em 2010, recebeu o Óscar honorário e, em 2018, o documentário “O Livro de Imagem” valeu-lhe uma Palma de Ouro especial no festival de Cannes Aos 91 anos.

14 set - Irene Papas, atriz grega, conhecida internacionalmente pelos seus papéis em ‘Zorba, o Grego’(1964) e ‘Os Canhões de Navarone’(1961), colaborou pontualmente com Manoel de Oliveira em títulos como “Party” (1996) e “Inquietude” (1998). Aos 93 anos

22 set - Hilary Mantel, escritora britânica, conhecida pela trilogia sobre Thomas Cromwell, foi a primeira mulher a vencer duas vezes o prémio Booker, com os dois primeiros volumes – “Wolf Hall” e “O livro Negro” (que venceu também o Prémio Costa para livro do ano em 2012). Aos 70 anos

créditos: AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

9 out - Eileen Ryan, atriz norte-americana, participou em séries como “Bonanza”, “A Quinta Dimensão”, “Studio One” e “Goodyear Playhouse”. Mãe dos atores Sean e Christopher Penn e do músico Michael Penn. Aos 94 anos

11 out - Angela Lansbury, atriz britânica, protagonista da série emblemática "Murder, She Wrote" ("Crime, Disse Ela"). Conquistou cinco Tony Awards pelas suas performances na Broadway e em 2013 foi distinguida com Óscar honorário pela Academia de Hollywood. Aos 96 anos

14 out - Robbie Coltrane, ator escocês, interpretou Rubeus Hagrid nos filmes da saga “Harry Potter”. Vencedor de três prémios BAFTA na categoria de Melhor Ator com a interpretação do psicólogo forense Dr. Eddie 'Fitz' Fitzgerald no drama “Cracker”. Aos 72 anos

16 out - Cláudio Biern Boyd, guionista, animador, realizador e empresário espanhol, criador de séries de animação como “Dartacão e os três moscãoteiros”. Aos 81 anos

28 out - Jerry Lee Lewis, músico norte-americano, conhecido por sucessos como "Great Balls of Fire", “Whole Lot of Shakin’ e “Goin’ On”. Vencedor de um Grammy pela carreira, atribuído em 2005, fez parte do primeiro grupo de artistas a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1986. Aos 87 anos

3 nov - Bernardo Moreira, ‘Binau’, como era conhecido, engenheiro civil, contrabaixista, figura histórica do jazz como músico, divulgador, formador e dirigente do Hot Clube de Portugal. Aos 90 anos

créditos: ANTONIO COTRIM/LUSA

9 nov - Gal Costa, nome artístico de Maria das Graças Penna Burgos, cantora brasileira, uma das maiores da música popular brasileira com uma voz de ‘cristal’ inconfundível, conta nas suas interpretações canções como "Meu nome é Gal", "Chuva de prata" e a "Modinha para Gabriela" da banda sonora da primeira telenovela brasileira estreada em Portugal, na RTP, em 1977. Vencedora do Grammy Latino em 2011 pelo seu trabalho como um todo. Aos 77 anos

9 nov - Julian Keith Levene, músico e compositor britânico, membro fundador dos Clash e dos Public Image Ltd. Aos 65 anos

22 nov - Erasmo Carlos, cantor, compositor, ator, músico, multi-instrumentista e escritor brasileiro, símbolo do movimento musical e cultural que surgiu na década de 1960 e 1970 no Brasil. Conhecido como Jovem Guarda que misturou a música nacional com o rock, autor de clássicos como “Festa de arromba”, “Minha Fama de Mau” e “É preciso saber viver”, venceu o Gramy Latino na categoria álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa. Aos 81 anos

23 nov - António da Cunha Telles, realizador e produtor de cinema. Figura fundamental do Cinema Novo português, produziu filmes como “Os Verdes Anos” (1963), de Paulo Rocha, e “Belarmino” (1964), de Fernando Lopes. Fundou a distribuidora Animatógrafo e, em 2018, foi agraciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Aos 87 anos

23 nov - José Ruy, desenhador, artista e autor de banda desenhada, fundou o festival AmadoraBD. Aos 92 anos

25 nov - Maria de Lourdes Resende, cançonetista. Entre as distinções recebidas, destacam-se o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa em 1962, as insígnias da Ordem do Mérito em 1970 e o grau de comendadora dessa mesma ordem em 2019, atribuída pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Aos 95 anos

26 nov - Irene Cara, cantora, compositora e atriz norte-americana. Deu voz à música “What a Feeling”, vencedora de um Óscar pela Melhor Canção Original e dois prémios Grammy de Melhor Álbum de Banda Sonora Original para Filme, do filme ’Flashdance’. Com o desempenho de Coco Hernández, no filme “Fame”, obteve o prémio de Melhor Atriz nos Globos de Ouro. Aos 63 anos

30 nov - Christine McVie, cantora e compositora britânica, fez parte da banda Fleetwood Mac. Aos 79 anos

5 dez - Kirstie Alley, atriz norte-americana. Ganhou um Emmy pelo seu papel na série televisiva "Cheers" e participou em filmes como "Olha Quem Fala". Aos 71 anos

12 dez - Maria Manuel Viana, escritora e tradutora. Notabilizou-se pela publicação de romances como "A Paixão de Ana B.", em 2002, "A Dupla Vida de Mª João", em 2006 , "O Verão de todos os silêncios", em 2011, e "Teoria dos limites", lançado em 2014. Aos 67 anos

12 dez - Angelo Badalamenti, compositor norte-americano. Conhecido por colaborar com o cineasta David Lynch em “Blue Velvet”, “Twin Peaks” e “Mulholland Drive”. Aos 85 anos

17 dez - Nélida Piñon, escritora brasileira. Autora de mais de 20 livros, entre novelas, contos, literatura infanto-juvenil, ensaios e memórias, em 1996/97 tornou-se a primeira mulher, em 100 anos, a presidir à Academia Brasileira de Letras. Aos 85 anos

19 dez - Cláudia Isabel, cantora conhecida como Claudisabel. Com uma longa carreira na música popular ligeira portuguesa, deu voz a vários sucessos musicais, entre eles "Não Vou Voltar a Chorar". Aos 40 anos

20 dez - Terry Hall, vocalista dos The Specials. Aos 63 anos

21 dez - Pedro Paulo Rangel, ator brasileiro. Ficou conhecido em Portugal pela sua participação nas novelas “Gabriela”, “O Cravo e a Rosa”, “Vale tudo”, “Pedra sobre Pedra” e “Belíssima”, entre outras produções. Aos 74 anos

24 dez - Maxi Jazz, vocalista dos Faithless. Formados em 1995 e compostos por Maxi Jazz, Rollo e Sister Bliss, os Faithless foram um dos nomes mais populares da música de dança dos anos 1990 graças a singles como "Insomnia", "God Is A DJ" e "We Come 1". Aos 65 anos

Desporto

18 jan - Lusia Harris, basquetebolista norte-americana, a única mulher a ser escolhida por uma equipa da NBA. Aos 66 anos (18 de jan)

25 jan - Wim Jansen, ex-futebolista internacional neerlandês, integrou a seleção que ficou conhecida como a laranja mecânica. Aos 75 anos. (25 de janeiro)

24 fev - Silva Resende, advogado, jornalista, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, entre 1983 e 1989. Aos 95 anos

8 abr - Freddy Rincón, antigo futebolista e treinador da seleção colombiana. Aos 55 anos

31 jul - Bill Russell, antigo basquetebolista norte-americano. Foi o primeiro jogador negro a atingir o estatuto de superestrela na NBA com 11 títulos de campeão da liga norte-americana e a medalha de ouro olímpica em 1956. Aos 88 anos

créditos: Acácio Franco / Lusa

10 ago - Fernando Chalana, antigo futebolista. Iniciou a formação no Barreirense, foi 27 vezes internacional por Portugal, vestiu a camisola do Benfica e do Bordéus. Aos 63 anos

26 nov - Fernando Gomes, ‘bibota’ como era conhecido, antigo futebolista, venceu duas Botas de Ouro e foi o melhor marcador da história do FC Porto. Com a camisola azul conquistou cinco campeonatos, três Taças de Portugal e outras tantas Supertaças Cândido de Oliveira. Aos 66 anos

4 dez - Patrick Tambay, antigo piloto francês de Fórmula 1. Disputou 114 grandes prémios, conseguindo 11 pódios e duas voltas mais rápidas, além de cinco ‘pole positions’. Aos 73 anos

24 dez - Fábio Garrido, ex-jogador do Belenenses e Barreirense. Aos 21 anos

Política

11 jan - David Sassoli, jornalista e político italiano, presidente do Parlamento Europeu desde 2019. Aos 65 anos

6 fev - Maria Carrilho, socióloga, antiga dirigente e deputada, foi vice-presidente da Assembleia da Republica e eurodeputada pelo Partido Socialista. Era especialista em assuntos de Defesa Nacional e em Assuntos Europeus. Aos 78 anos

9 fev - Jaime Serra, dirigente comunista, deputado à Assembleia Constituinte, membro do Comité Central do Partido Comunista Português, de 1952 a 1996. Em junho de 1962 auxiliou a saída clandestina do país de Agostinho Neto e Vasco Cabral. Entre 1971 e 1974 fez parte da direção da Ação Revolucionária Armada. Aos 101 anos

créditos: JOÃO SENA GOULÃO/LUSA

28 fev - Fernando Rocha Andrade, advogado, politico e professor, foi primeiro sub-secretário de Estado da Administração Interna do XVII Governo Constitucional e secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, entre novembro de 2015 e 2017.. Tinha 51 anos

23 mar - Madeleine Albright, natural da antiga Checoslováquia, a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado norte-americana. Em 2012, o então Presidente Barack Obama concedeu a Albright a Medalha da Liberdade, a mais alta distinção civil no país. Aos 85 anos

8 jul - José Eduardo dos Santos, foi Presidente de Angola durante 38 anos, tendo deixado o poder em 2017. Aos 79 anos

30 ago - Mikhail Gorbachev, o último Chefe de Estado da União Soviética, antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), entre 1985 e 1991. Desencadeou uma série de mudanças que resultaram no colapso do Estado soviético autoritário, na libertação das nações do Leste Europeu do domínio russo e no fim de décadas de confronto nuclear Leste-Oeste. Prémio Nobel da Paz em 1990 pelo seu papel no fim da Guerra Fria. Aos 91 anos

8 set - Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Isabel II, rainha de Inglaterra, símbolo maior da monarquia no mundo. Aos 96 anos

créditos: Victoria Jones / POOL / AFP

23 out - Adriano Moreira, advogado, político e professor universitário. Foi ministro do Ultramar no Estado Novo, de 1961 a 1963, presidente do partido Centro Democrático e Social (CDS), entre 1986 e 1988, ex-membro do Conselho de Estado, dirigiu Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), e foi ainda vice-presidente da Assembleia da República no seu último mandato parlamentar. Condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem de Camões. Aos 100 anos

Sociedade

15 fev - Artur Albarran, jornalista, apresentador de televisão e empresário. Aos 69 anos

8 mar - Manuel Ramirez, empresário, bisneto do fundador das conservas Ramires. Foi presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe e presidente da Associação Europeia dos Processadores de Pescado. Exerceu as funções de cônsul da Finlândia em Portugal. Aos 80 anos

18 mar - Michel da Costa, 'chef' distinguido pelo Guia Michelin na década de 1970, foi responsável pela mesa de 5.040 metros que, em 1998, inscreveu a inauguração da Ponte Vasco da Gama no Livro de Recordes do Guinness, com uma feijoada que serviu mais de 15 mil pessoas. Aos 77 anos

8 abr - Salvador da Cunha Guedes, empresário, antigo presidente da Sogrape e fundador da Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de comendador da Ordem do Mérito em 2016. Aos 64 anos

créditos: GIDEON MARKOWICZ / AFP

8 abr - Mimi Reinhardt, sobrevivente do Holocausto de origem austríaca e judia. Enquanto secretária do industrial alemão Oskar Schindler escreveu a famosa lista que salvou mais de 1.000 judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 107 anos

8 abr - Maria de Jesus Serra Lopes, advogada, a primeira mulher bastonária da Ordem dos Advogados entre 1990 e 1992. Em 1996 foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2005 com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e em 2016 a Medalha de Ouro da Ordem dos Advogados. Aos 88 anos

12 mai - João Rendeiro, ex-banqueiro, fundador e administrador do Banco Privado Português. Aos 69 anos

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

27 mai - Mário Mesquita, jornalista, professor universitário e politico. Vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, foi diretor do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa. Foi deputado à Assembleia Constituinte entre 1975 e 1976. Em 1981 foi agraciado com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique pelo então Presidente da República, general Ramalho Eanes. Aos 72 anos

19 jul - Maria de Lourdes Modesto, mulher que celebrizou a cozinha tradicional portuguesa na televisão durante 12 anos consecutivos com o programa ‘Culinária’, escreveu vários livros de cozinha portuguesa em que se destaca ‘Cozinha Tradicional Portuguesa’. Em 2019 foi homenageada pela Associação Portuguesa de Escritores e, em 2004, foi condecorada com o grau de comendadora da Ordem do Mérito. Aos 92 anos

20 set - Manuela Gonçalves, criadora de moda, uma das pioneiras da moda de autor em Portugal. Em 1991, fez parte do grupo de 13 criadores que apresentaram coleções na 1.ª edição da ModaLisboa, no Teatro São Luís. Aos 77 anos

12 nov - Mehran Karimi Nasseri, refugiado político iraniano que viveu mais de 18 anos num terminal do aeroporto parisiense foi inspiração para o filme de Steven Spielberg “The Terminal”. Aos 77 anos

19 nov - Mário Matos Ribeiro, cofundador da ModaLisboa e diretor criativo de 1992 e 2010. Aos 64 anos

30 nov - João Semedo Tavares, fundador da Academia do Johnson que trabalhava com jovens de bairros carenciados na Grande Lisboa. Aos 50 anos

20 dez - Evaristo Cardoso, 'chef' e fundador do Solar dos Presuntos. Foi foi condecorado, em fevereiro deste ano, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de comendador da ordem do mérito empresarial e comercial, pelo seu percursos empreendedor e persistente, ao longo dos anos, no setor da restauração. Aos 80 anos

Religião

24 fev - Mário Pais de Oliveira, padre antifascista, antigo pároco em Macieira da Lixa, Felgueiras, foi diretor do jornal ‘Fraternizar’. Aos 84 anos

27 mai - Angelo Sodano, cardeal italiano, antigo secretário de Estado do Vaticano desde 1991 com João Paulo II até 2006 com Bento XVI. A 13 de maio do ano 2000, a pedido de João Paulo II, revelou ao mundo a terceira parte do Segredo de Fátima. Aos 94 anos

créditos: EPA/Donatella Giagnori

3 jun - João Seabra, teólogo, cónego da Sé Patriarcal de Lisboa, diretor do Instituto Superior de Direito Canónico, da Universidade Católica Portuguesa. Em 2019 recebeu do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Aos 72 anos

1 jul - António Vaz Pinto, padre jesuíta, Alto Comissário para as Migrações e Minorias Étnicas, entre 2002 e 2005, foi diretor da Revista Brotéria e esteve ligado à criação do Banco Alimentar contra a fome. Em 2006, foi distinguido pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Grande Oficial Ordem Infante D. Henrique. Aos 80 anos

4 nov - D. Daniel Batalha Henriques, bispo auxiliar de Lisboa. A 13 de outubro de 2018 foi nomeado para o cargo pelo Papa Francisco. A ordenação episcopal teve lugar a 25 de novembro do mesmo ano, no Mosteiro dos Jerónimos. Aos 56 anos

Ciência

8 fev - Luc Montagnier, virologista francês, Prémio Nobel de Medicina em 2008, por conseguir isolar pela primeira vez o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Aos 89 anos

26 jul - James Lovelock, químico, médico, cientista e ambientalista britânico. Foi o criador da teoria de Gaia, segundo a qual o Planeta pode ser pensado como um organismo vivo. Aos 103 anos

8 dez - Fernando de Pádua, conhecido como “o médico do coração”. Foi fundador da Fundação Portuguesa de Cardiologia e cofundador da Sociedade Internacional de Eletrocardiografia. Aos 95 anos

Com Lusa