Segundo os números oficiais da Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas morreram este ano pela mão do Covid-19. Só em Portugal são mais de 6 mil e 600 mortes pela mesma causa. Foi um ano, devido à pandemia que o mundo atravessa, bastante duro. Assim, neste 2020 negro desapareceram também diversas personalidades que marcam o dia a dia a nível nacional e internacional. O coronavírus foi responsável por alguns destes desaparecimentos, mas não foi a única causa.

Política

No mundo da política, Portugal perdeu três antigos ministros, o fundador do Partido Popular Monárquico e o homem que poderá ter iniciado a expressão "Geringonça". Menção também para a perda do diplomata António Franco, marido da candidata a presidente da República Ana Gomes, e do político que esteve 30 anos à frente do Egito.

Álvaro Barreto - Ministro nos governos de Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Mário Soares, Carlos Mota Pinto, Aníbal Cavaco Silva (por duas vezes) e de Pedro Santana Lopes. Formado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico foi também presidente da Soporcel e do Conselho de Gerência da TAP. Faleceu aos 84 anos de idade no dia 10 de fevereiro.

Joaquim Pina Moura – Ministro das Finanças e Economia nos governos de António Guterres. Foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991, tendo aderido ao Partido Socialista em 1995. Foi também administrador da GALP e presidente da Iberdrola Portugal. Faleceu aos 67 anos de idade, vítima de doença neurodegenerativa, no dia 20 de fevereiro.

Vasco Pulido Valente – Escritor, ensaísta e comentador político. O nome pelo qual ficou conhecido era pseudónimo de Vasco Valente Correia Guedes. Foi secretário de Estado da Cultura e secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro. “A Geringonça”, crónica que escreveu no verão de 2014 no Público, poderá estar na origem da famosa caracterização política do governo formado por António Costa. Licenciou-se em Filosofia e e doutorou-se em História. Faleceu aos 78 anos de idade no dia 21 de fevereiro.

Hosni Mubarak - Ex-presidente do Egito. Esteve no poder durante 30 anos, tendo sido afastado em 2011 no âmbito da revolta popular da chamada “Primavera Árabe”. Faleceu aos 91 anos de idade no dia 25 de fevereiro.

António Franco – Diplomata português. Foi chefe da Casa Civil do Presidente da República Jorge Sampaio, desempenhou o cargo de embaixador de Portugal no Brasil (2001-2004) e era casado com Ana Gomes, agora candidata à presidência da República. Faleceu aos 76 anos de idade no dia 15 de julho.

Gonçalo Ribeiro Telles - Arquiteto paisagista e engenheiro agrónomo português. Em 1957 fundou, com Francisco Sousa Tavares, o Movimento dos Monárquicos Independentes, que, mais tarde, acabaria por se transformar no que seria o atual Partido Popular Monárquico. Foi também ministro de Estado e da Qualidade de Vida (1981-1983). Em 2013 foi distinguido com o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe, um dos mais aclamado prémios da arquitetura paisagista. Faleceu aos 98 anos de idade no dia 11 de novembro.

Desporto

Um ano extremamente tocante para o desporto internacional com a perda de um dos futebolistas mais amados e admirados de todos os tempos, de um dos maiores nomes do basquetebol e de um português que se fez gigante no mundo do motociclismo. Também a nível nacional, Reinaldo Teles e o "Rei das Subidas" Vítor Oliveira já deixam saudades.

Paulo Gonçalves – Piloto de motos português. Ao longo da sua carreira amealhou 23 títulos nas disciplinas de Motocross, Supercross e Enduro. Em 2013 foi campeão do mundo de ralis e no ano seguinte vice-campeão. Participou por 13 ocasiões no Rally Dakar, tendo terminado nos dez primeiros em quatro destas. Em 2015 terminou a mítica prova em segundo lugar. Faleceu na Arábia Saudita, após acidente na sétima etapa do Rally Dakar 2020, no dia 12 de janeiro. Tinha 40 anos de idade.

Kobe Bryant – Ex-basquetebolista norte-americano que atuava pelos Los Angeles Lakers. Foi por cinco vezes campeão nacional e por duas campeão olímpico. “The Black Mamba” faleceu aos 41 anos na sequência da queda de um helicóptero, no dia 26 de janeiro. O acidente fez nove vítimas mortais, incluindo Gianna Maria, filha de Kobe, com apenas 13 anos de idade.

Reinaldo Teles - Administrador não-executivo da SAD do FC Porto. Antes de ingressar na estrutura do clube, onde era conhecido como o “eterno braço direito” do presidente Pinto da Costa, conquistou diversos títulos no pugilismo dos anos 70. Faleceu aos 70 anos de idade no dia 25 de novembro.

Diego Maradona - Antigo internacional argentino de futebol. É considerado um dos melhores futebolistas da história, tendo sido campeão do mundo com a sua seleção albiceleste em 1986. Representou a Nápoles, onde conquistou uma Taça UEFA, o Barcelona, o Sevilha e, na Argentina, o Argentinos Juniors, o Boca Juniors e o Newell’s Old Boys. Nos últimos anos fez-se treinador, tendo entre 2008 e 2010 sido escolhido para o cargo de selecionador argentino. Atualmente, treinava o Gimnasia de la Plata, na Argentina. “El Pibe” faleceu aos 60 anos de idade no dia 25 de novembro.

Vítor Oliveira – Treinador de futebol português. Estava atualmente sem clube, mas era conhecido como “Rei das Subidas”. Durante mais de três décadas, orientou 18 clubes, tendo conseguido em 11 ocasiões promoções de divisão. No currículo ficou com seis títulos de campeão da segunda divisão do futebol português. Faleceu aos 67 anos, depois de se sentir indisposto, enquanto caminhava em Matosinhos no dia 28 de novembro.

Artes

O campo das artes é extenso e as perdas deste ano atingiram grandes e muito queridos atores e músicos, tanto a nível nacional como internacional. No entanto, o bailado e as artes plásticas também ficaram a perder.

Terry Jones - Ator, encenador e realizador britânico. Foi cofundador do coletivo de humor Monty Python. Faleceu aos 77 anos de idade no dia 21 de janeiro.

Kirk Douglas – Ator norte-americano. Com origens bielorussas, nasceu, em Nova Iorque, como Issur Danielovitch Demsky. No entanto, mudou o nome para Kirk Douglas, tendo assim ficado conhecido. Conta com uma carreira de seis décadas e com participação em mais de 90 filmes, como “Caminho da Glória” ou “Spartacus”. A estrela de Hollywood faleceu aos 103 anos de idade no dia 5 de fevereiro.

Tozé Martinho – Ator e argumentista. António José Bastos de Oliveira Martinho, conhecido como “Tozé” Martinho, estreou-se como ator profissional em “Vila Faia”, a primeira telenovela portuguesa, em 1982. O irmão da escritora Ana Maria Magalhães e filho da também atriz Maria Teresa Ramalho (conhecida como “Tareka”) faleceu aos 72 anos de idade no dia 16 de fevereiro

Luís Filipe Duarte – Ator português. Fez teatro, mas foi sobretudo no cinema e em televisão que construiu a sua carreira. “A febre do ouro negro” (2001), “A Ferreirinha” (2004), “Equador” (2008) e “Belmonte” (2013) são alguns dos projetos televisivos em que foi parte ativa. Faleceu aos 46 anos de idade, vítima de um enfarte do miocárdio, no dia 17 de abril.

Pedro Lima – Ator de teatro, televisão e cinema, modelo e atleta de alta competição. Nasceu em Luanda, tendo representado Angola na modalidade de Natação nos Jogos Olímpicos de Seul (1988) e de Barcelona (1992). Como ator teve uma carreira de quase 25 anos, tendo a última telenovela em que participou sido “Amar Demais”. Faleceu aos 49 anos de idade, foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, no dia 20 de junho.

Ennio Morricone - Compositor e maestro italiano. Foi autor de bandas sonoras como “Era uma vez na América”, "Era uma vez o Oeste”, "Por um Punhado de Dólares", "A Missão", "Cinema Paraíso" e "O Bom, o Mau e o Vilão". Em 2016 foi distinguido com o Óscar de melhor banda sonora, pela prestação no filme “Hateful Eight” de Quentin Tarantino. Compôs originais para a cantora portuguesa Dulce Pontes, com quem contou no álbum "Focus" (2003). Faleceu aos 91 anos de idade no dia 6 de julho.

Fernanda Lapa - Atriz e encenadora de teatro portuguesa. Foi diretora artística da Escola de Mulheres desde a sua fundação, em 1995, tendo sido distinguida com vários prémios, como um Sete de Ouro para melhor encenação (1992), um Globo de Ouro para melhor espetáculo por “A Mais Velha Profissão” (2005) e uma Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura (2005). Faleceu aos 77 anos de idade no dia 6 de agosto.

Chadwick Boseman - Ator norte-americano. Interpretou os ícones negros Jackie Robinson e James Brown, e deu vida ao Rei T’Challa do filme da Marvel “Pantera Negra”. Faleceu aos 43 anos, vítima de cancro, no dia 28 de agosto.

Jorge Salavisa - Bailarino e coreógrafo português. Mestre de bailado e assistente do diretor do New London Ballet, dirigiu também o Ballet Gulbenkian, a Companhia Nacional de Bailado e o Teatro Municipal São Luiz. Faleceu aos 80 anos no dia 28 de setembro, sendo pioneiro num mundo que, até à sua chegada, era maioritariamente de mulheres.

Eddie van Halen - Guitarrista norte-americano. Fundou a icónica banda de rock Van Halen com o irmão e baterista Alex, o vocalista David Lee Roth e o baixista Mark Stone. A revista Rolling Stone colocou o músico no oitavo lugar na lista dos 100 maiores guitarristas de sempre. Faleceu aos 65 anos de idade, vítima de cancro, no dia 6 de outubro.

Johnny Nash - Cantor norte-americano. Ficou famoso pelo sucesso da música “I Can See Clearly Now” em 1972. Faleceu aos 80 anos de idade no dia 6 de outubro.

Sean Connery - Ator escocês. Foi o primeiro James Bond da saga 007 no cinema, tendo interpretado a personagem em sete filmes. Ao longo da sua carreira ganhou um Óscar, dois prémios BAFTA e três Globos de Ouro. Faleceu aos 90 anos de idade no dia 31 de outubro.

Artur Cruzeiro Seixas - Artista plástico e poeta português. Foi um dos fundadores do surrealismo português e autor de um vasto trabalho no campo do desenho e da pintura. Recebeu em 2020 a Medalha de Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura. Faleceu aos 99 anos de idade no dia 8 de novembro.

Sara Carreira – Cantora e filha do músico Tony Carreira. Faleceu somente com 21 anos de idade, no dia 5 de dezembro, num violento acidente de automóvel na A1.

Gastão Reis - Músico, baixista e vocalista da banda portuguesa Zarco. Foi encontrado nos destroços do prédio que explodiu sem aviso na Rua de Santa Marta, em Lisboa. Faleceu com apenas 24 anos de idade no dia 21 de dezembro.

Literatura

Do criador da mítica personagem Mafalda ao homem que fez brilhar a espionagem no mundo literário. A nível nacional, deixou-nos Eduardo Lourenço, que permitia a "única reflexão inteligente sobre a política nacional".

George Steiner - Filósofo, crítico literário, professor e escritor francês. Trabalhou nas Universidades de Princeton, Cambridge, Genebra, Oxford e Harvard. Nasceu no seio de uma família de judeus austríacos e tomou os temas do nazismo e do holocausto como dominantes na sua obra. Faleceu aos 90 anos de idade no dia 3 de fevereiro.

Albert Uderzo - Ilustrador francês e coautor de “Astérix, o Gaulês”. Faleceu aos 92 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco, no dia 24 de março.

José Rubem Fonseca - Escritor brasileiro. Formou-se em Direito e foi autor de livros como “O Caso Morel” (1973), “Feliz Ano Novo” (1976) e “A Grande Arte” (1983). Em 2003 foi distinguido com o Prémio Camões, o mais importante prémio literário da língua portuguesa. Faleceu aos 94 anos de idade no dia 15 de abril.

Luís Sepúlveda - Escritor chileno. Foi autor de obras como “O Velho que Lia Romances de Amor” e "História de Uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar”. Depois do golpe militar que levou ao poder chileno Augusto Pinochet, foi preso em 1973. Viveu na Suécia, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, no Perú, no Equador, na Alemanha, em França e em Espanha, onde vivia desde 1997 e onde faleceu, aos 70 anos de idade, em consequência do coronavírus, no dia 16 de abril.

Carlos Ruiz Zafón - Escritor espanhol. Foi autor de diversos livros, como "A Sombra do Vento", traduzido em mais de 40 línguas, que, em 2006, venceu o prémio Correntes de Escritas/Casino da Póvoa de Varzim. O escritor catalão lutava contra um cancro desde 2018 e morreu em Los Angeles, onde vivia desde a década de 90, aos 55 anos de idade, no dia 19 de junho.

Quino – Cartoonista argentino, criador da personagem de banda desenhada Mafalda. Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido por Quino foi, em 2014, distinguido com o Prémio Príncipe das Astúrias de Comunicação e Humanidades. Faleceu aos 88 anos de idade no dia 30 de setembro.

Eduardo Lourenço - Professor, filósofo, escritor, crítico literário e ensaísta. Conquistou os galardões do Prémio Camões (1996) e do Prémio Pessoa (2011). Formado em Filosofia, entre condecorações e distinções destacam-se, a nível nacional, as ordens de Grande Oficial de Santiago e Espada (1981), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (1992), a Grã-Cruz da Ordem de Santiago e Espada (2003) e a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade (2014). Era conselheiro de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa. Faleceu aos 97 anos de idade no dia 1 de dezembro.

John le Carré – Antigo espião e escritor britânico. O nome pelo qual ficou conhecido é pseudónimo de David John Moore Cornwell. Antes de se tornar escritor, trabalhou para os serviços de inteligência britânicos, levando a sua experiência pessoal para a ficção das obras que criou. Faleceu aos 89 anos, vítima de pneumonia, no dia 12 de dezembro.

Sociedade

Outros nomes conhecidos da sociedade nos deixaram, como António Vieira Monteiro, presidente do banco Santander Totta, e Vicente Jorge Silva, cofundador do jornal Público. Internacionalmente, destacam-se também as partidas de Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, de Alex Trebek, famoso apresentador americano, e do estilista Pierre Cardin. No campo da justiça, note-se os falecimentos do condenado e ex-presidente do BPN José Oliveira e Costa, de um conhecido advogado de José Sócrates e de Ruth Bader Ginsburg, juíza do Supremo Tribunal dos EUA, que, com a sua morte, acabou por desencadear um litígio entre Donald Trump e a política americana.

José Oliveira e Costa - Economista, banqueiro e antigo presidente do BPN. Foi também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no governo de Aníbal Cavaco Silva, vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos e presidente do Finibanco. Em 2017 foi condenado a 14 anos de prisão por falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais, tendo a mesma pena sido agravada, em 2015, em mais um ano. Em 2018 foi também condenado a 12 anos de prisão por dois crimes de burla qualificada, mas, no fim, ficou estipulada uma pena única de 15 anos. Faleceu aos 84 anos de idade no dia 9 de março.

António Vieira Monteiro – Banqueiro e presidente do banco Santander Totta. Foi também vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos. Faleceu aos 73 anos de idade, no dia 18 de março, na sequência de uma infeção por covid-19, tendo sido a segunda morte por coronavírus registada em Portugal.

João Araújo - Advogado e um dos defensores do ex-primeiro-ministro José Sócrates no processo “Operação Marquês”. Faleceu aos 70 anos de idade, vítima de cancro, no dia 7 de julho.

Vicente Jorge Silva - Jornalista, cofundador e primeiro diretor do jornal Público. Foi ainda diretor-adjunto do jornal Expresso, realizador de cinema e deputado pelo PS (2002-2004). Faleceu aos 74 anos de idade no dia 8 de setembro.

Ruth Bader Ginsburg - Juíza do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Faleceu aos 87 anos, no dia 18 de setembro, após servir o Supremo Tribunal norte-americano por mais de 27 anos. O lugar que ocupava é agora ocupado pela mais conservadora Amy Coney Barrett.

Sindika Dokolo – Empresário e colecionador de arte congolês. Era casado com a empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos. Faleceu aos 48 anos de idade, enquanto praticava mergulho livre no Dubai, no dia 29 de outubro.

Alex Trebek - Apresentador de televisão norte-americano. Tinha também nacionalidade canadiana e era desde 1984 apresentador do “Jeopardy!”, concurso televisivo nos Estados Unidos da América. Ao longo de 37 temporadas, apresentou mais de 8.200 episódios. Faleceu aos 80 anos de idade no dia 8 de novembro.

Pierre Cardin - Estilista franco-italiano. Foi o criador, nos anos 50, da marca de moda Pierre Cardin. Faleceu aos 98 anos de idade no dia 29 de dezembro.