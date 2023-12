janeiro

Como os serviços públicos podem complicar a vida a muita gente

Pequenas coisas de resolução fácil que ninguém parece querer resolver e que acabam por transformar a vida de todos num inferno. (Continuar a ler)

Cursos profissionais têm mais emprego e melhores salários, mas não chega para ultrapassar os preconceitos

O "Guia sobre o Ensino Profissional: uma escolha com futuro", da Fundação José Neves quer combater o preconceito sobre o Ensino Profissional. O documento foi apresentado hoje com números de empregabilidade, salários e possíveis novos estudos. Portugal está entre os dez países da UE com menos alunos no Ensino Profissional. Os cursos de informática, hotelaria e restauração, audiovisuais e produção, turismo e lazer ou desporto são os mais procurados. (Continuar a ler)

O futuro é melhor do que pensamos, mas precisa de uma espécie de carta de condução

"Há 15 anos a Internet era um escape do mundo real. Agora o mundo real é um escape da Internet". O futurista Gerd Leonhard trouxe a frase do professor e colunista Noah Smith a uma sala onde se discutia como construir "um melhor turismo" e é difícil que qualquer pessoa com mais de 30 anos não sentisse que resumia bem não apenas os desafios do setor, mas de toda a sociedade. (Continuar a ler)

Deus nos livre e guarde da internet

Vamos corrigir a internet? Talvez não seja possível quando perpetuamos ideias e as passamos de geração em geração. Talvez não seja possível enquanto tivermos um discurso que não é imparcial. (Continuar a ler)

fevereiro

Não há que ter medo. Diz Valete, o anti-herói que nunca se renderá

A celebrar o 20º ano de carreira, Valete passou pelo Coliseu dos Recreios com uma mensagem simples: não há que ter medo. Pelo meio, celebrou uma cultura que defende como poucos e aproveitou para mostrar que, mesmo sem ainda ter lançado o tão esperado terceiro disco, a sua caneta ainda está fixada no presente. Para nos inspirar a sermos melhores. (Continuar a ler)

Assim naufraga a humanidade

Em 2015, o corpo sem vida Aylan Curdi tombado no areal de uma praia turca comoveu a Europa, onde a consciência de alguns países fez abrir portas a centenas de milhar de refugiados. Agora, 61 corpos deram à costa numa praia da Calábria. Entre os cadáveres, uma dezena de crianças, uma recém- nascida e 33 mulheres. (Continuar a ler)

A melhor escritora de que nunca ouviram falar

Ann Radcliffe, a "mãe" do gótico, morreu há 200 anos. Influenciou desde Dostoyevsky a Jane Austen e chegou a ser a escritora mais bem paga do seu tempo, mas o tempo foi-lhe tão cruel quanto as suas histórias e hoje permanece no esquecimento. (Continuar a ler)

Garcia Pereira: "Se há coisa que caracteriza António Costa é uma enorme capacidade de manipular e intoxicar a opinião pública"

António Garcia Pereira, especialista em Direito do Trabalho, fala de 47 anos de profissão, denuncia "casos terríveis" na TAP (e não só) e fala num Ministério Público fora de controlo. E aponta o dedo ao PS, em particular a António Costa, que com "falinhas mansas" vai fazendo aprovar medidas que, se fossem propostas pela direita, seriam consideradas um escândalo. (Continuar a ler)

Oliveira e Costa: "O país atura, atura, mas quando nos salta a tampa é mesmo a sério"

Em “Portugal na História, uma Identidade” João Paulo Oliveira e Costa descreve, com clareza e beleza, não a História de Portugal, mas a História dos Portugueses. Porque somos como somos. Foi a propósito desta obra que tivemos uma conversa, infelizmente mais restrita do que os temas do livro proporcionam. (Continuar a ler)

A viagem de Angelica para sair da Ucrânia foi dura. Mas não tão dura quanto a chegada a Portugal, que a fez querer voltar ao país em guerra

Angelica fugiu da guerra e a travessia nem sempre foi fácil. Em Portugal, a família que a acolheu bateu no seu filho. Esse foi o momento em que decidiu voltar a um país em guerra, mas nunca pensou que fosse a decisão mais segura. Conta a história destas duas viagens, de ida de volta, ao SAPO24, agora na Ucrânia é feliz e tem uma vida "normal". (Continuar a ler)

Possível sismo em Portugal: o que está em causa e estamos ou não preparados?

Os últimos dias levantaram a possibilidade de um sismo como o da Turquia deixar no país um rasto de destruição semelhante. Medo e discórdia pautaram a discussão sobre o que é possível, provável ou inevitável numa situação de sismo em Portugal. Há afinal motivo para alarme? (Continuar a ler)

Mutilação genital feminina em Portugal? Existe e é inadmissível

Limitar o corpo das mulheres é dizer que somos, nós, mulheres, menos. A mim, desculpem lá a imagem, dá-me vontade de bater, de dar com um pano encharcado na tromba de alguém. (Continuar a ler)

março

“A Deus o que é de Deus, a César o que é de César”. Entre Igreja e Ministério Público, como são tratados os casos de abuso sexual?

O que acontece quando é denunciado um caso de abuso sexual na Igreja Católica? Se por um lado não há dúvidas de que se trata de um crime público — à luz do Código Penal Português —, o Código de Direito Canónico e as diretrizes do Vaticano também têm procedimentos internos a cumprir. Independentemente da decisão da Igreja, o Ministério Público pode e deve sempre investigar e, no fim, decidir se há ou não uma pena a aplicar. (Continuar a ler)

Como é que sabemos o que se passa se ninguém nos contar?

O jornalismo, tanto em Portugal como pelo mundo, enfrenta a gravíssima crise da (ainda) falta de soluções estáveis, sérias, de financiamento que assegure a boa prestação do bem público central e essencial para qualquer sociedade democrática que é a informação jornalística. O jornalismo local está entre os primeiros sacrificados por este tempo de grande aperto no ofício. (Continuar a ler)

O que aconteceu no Conselho Nacional de Habitação à porta fechada? "São tudo 'yes men'" ou "terroristas"

Esta manhã o Governo convocou o Conselho Nacional de Habitação para discutir o plano apresentado o mês passado. O SAPO24 entreabriu a porta da reunião para perceber que houve alguns lugares vazios e deparou-se com a estranheza de algumas associações por não fazerem parte. (Continuar a ler)

Entre impostos e taxas, quem é que ainda consegue comprar casa? Afinal não são estrangeiros, e há quem compre a pronto

Quer seja através de recurso a crédito, quer seja a pronto pagamento — sim, ainda existe —, a verdade é que comprar casa em Portugal nem sempre é fácil. Do valor total, uma grande parte diz respeito a impostos ao Estado e as condições de vida (baixos salários incluídos) não ajudam a que se consiga amealhar o suficiente, muito menos quando o objetivo é comprar a primeira habitação. E se está à espera que rebente a bolha imobiliária: não parece que seja para já. (Continuar a ler)

Futebol no feminino: um ato de rebeldia

Histórias de uma geração que abriu caminho ao futebol feminino, muitas vezes de mãos dadas com homens, outras tantas de cara voltada, numa profissão que ainda é demasiado machista. A modalidade está a mudar e o apuramento de Portugal para o Mundial Feminino 2023, que se realiza entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia, é prova disso. (Continuar a ler)

Silicon Valley Bank: o seguro morreu de velho

Como é que um banco que aparentemente fez tudo certo acaba por cair e pôr em alvoroço o mercado mundial? João Duque, professor de Finanças, aponta o dedo ao regulador americano e deixa alguns avisos que são válidos também para Portugal. (Continuar a ler)

“Não conseguimos fechar os olhos e dizer isto não é para mim”. Foi esta a sorte da lã pobre da Serra da Estrela

Mais de 10 anos depois de ter mudado de vida, continua a sentir o impulso de fazer qualquer coisa quando se depara com “as coisas extraordinárias que o país tem”, mas o marido responde-lhe “nem penses, nem te passe pela cabeça”. Foi também ele que a desafiou a sonhar uma segunda metade da vida diferente, fora das grandes empresas e de regresso à terra, neste caso, à montanha. Um desafio de que resultou a valorização da lã pobre da serra, o burel, em produto de luxo. (Continuar a ler)

Kelly Dassault: “Os portugueses são muito melhores do que se consideram”

Inteligente, voz envolvente e afirmações coerentes, jovem, bonita como uma modelo (que já foi), fotojornalista, mãe de quatro filhos, empreendedora e mulher de negócios, viajante pelo mundo. Kelly Dassault é tudo isto. Num escritório da baixa lisboeta, pouco antes do dia escolhido para homenagear todas as mulheres, falámos sobre sonhos e realidades, sobre negócios e igualdade de género. Um conversa sem hesitações que nos faz acreditar que ainda há esperança - para o mundo, para o país, e para cada um de nós. (Continuar a ler)

María Hesse: Quem são as mulheres más? "Somos todas"

Komako Kimura, Pandora, Britney Spears, Morgana, Urraca, Circe, Yoko Ono, Monica Lewinsky e Eva, do mito da criação. Ficcionais ou reais, o que é que todas têm em comum? Fomos ensinados a encará-las como “más”: ora loucas, ora manipuladoras, ora desequilibradas, ora demasiado emocionais. Mas quem é que definiu o que torna uma mulher indesejável? Esse é o desígnio a que se propôs María Hesse em “Mulheres Más”. A resposta pode não surpreender, mas precisa de ser ouvida e repetida: foram os homens. (Continuar a ler)

Turismo ao serviço das pessoas. Fundação reinveste lucros turísticos na ação social

Com um parque biológico, hotéis e restaurantes, e um templo que recebe todas as religiões, agnósticos e ateus, a Fundação ADFP usa o turismo para investir na área social. Emprega pessoas que dadas as suas limitações estão afastadas do mercado laboral, e promove o desenvolvimento regional ao, por exemplo, proteger a tradição da chanfana e levar um hotel quatro estrelas para Miranda do Corvo. (Continuar a ler)

abril

Andam a roubar muitas azeitonas. “Só compensa se existir acordo com um recetor, que pode ser um intermediário ou, no limite, um lagar”

A atuação das autoridades tem melhorado, até é alvo de elogios, mas ano após ano, a realidade é crua e dura para muitos produtores: o roubo de azeitonas continua a crescer em Portugal, sobretudo em anos de pouca produtividade. No ano passado as quebras chegaram a superar os 40% e o cenário para 2023 não será muito diferente, de acordo com os especialistas. Daí não ser de estranhar as notícias sobre o roubo desta matéria prima. (Continuar a ler)

Editora norte-americana recusou tradução de livros de Afonso Reis Cabral. Escritor fala em cultura de "censura"

O escritor português fez saber publicamente que uma editora norte-americana recusou-se a traduzir os seus livros. Um dos motivos apresentados foi o facto de Afonso Reis Cabral, um homem cis, ter escrito sobre uma pessoa trans em "Pão de Açúcar". O caso ocorreu há dois anos, mas ressurgiu com as recentes polémicas acerca da reescrita de obras clássicas. LeYa sai em defesa do autor. (Continuar a ler)

Programa “Creche Feliz” sem vagas para crescer. Falhas na medida de gratuitidade do governo deixa setor privado desconfiado

A falta de vagas nas creches é um problema antigo. A situação agravou-se com o programa “Creche Feliz” do governo, quando foi alargado ao setor privado. O atraso nos pagamentos e as falhas técnicas no site da Segurança Social são alguns dos obstáculos. (Continuar a ler)

“O programa Mais Habitação é uma encenação. Daqui a dois ou três anos vamos estar pior”

O programa do governo para a habitação é "um desatino", "uma encenação", diz Victor Reis, um dos autores do estudo “O mercado imobiliário em Portugal”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e ex-presidente do IHRU. "Daqui a dois ou três anos, vamos ser claros, as coisas vão estar pior", garante. (Continuar a ler)

Perfumes que cheiram a comida, pratos que sabem a fragrâncias

Um alquimista de perfumes desafiou um chef a inspirar-se na história por detrás dos frascos e a recriar pratos com o palato das suas fragrâncias. Num casamento entre olfato e paladar, a experiência sensorial imersiva elevou a gastronomia aos céus e atirou os dois sentidos para um lugar estratosférico. À mesa, no prato e no frasco, cheiramos e comemos o jasmim, a Rosa da Bulgária, a madeira, o patchouly, o gengibre, o anis, salmão, o pimento e a trufa. (Continuar a ler)

maio

E se Portugal voltasse a ser uma monarquia? Não seríamos os primeiros a abrir mão da república

Portugal não seria na Europa a primeira república a transformar-se em monarquia. Para já, a constituição impede-o, mas defensores não faltam e candidatos ao trono também não. Muita coisa mudava, "desde logo os dramas de Marcelo e Costa". E as vantagens não ficariam por aqui. (Continuar a ler)

Pedro Mafama: “Ninguém acorda feliz e se esquece de tudo o que é a realidade de viver. O que tenho feito é sorrir em frente”

Pedro Mafama estava no abismo, mas deu um passo em frente. É esse o título do seu segundo LP, lançado esta sexta-feira, inspirado por canções de baile, por rumbas portuguesas e marchas, apontando uma nova direção no caminho que o músico lisboeta tem traçado: menos melancolia, mais alegria. Com os Santos Populares à espreita, está na hora de começar a treinar os passos de dança. (Continuar a ler)

Aprender fora da sala de aula. De fazer queijo à robótica, estes são programas que dão "asas" às crianças

Crianças que aprendem a fazer queijo, a programar, que exploram os rios e as espécies exóticas, e que aprendem o alfabeto Braille. O SAPO24 foi conhecer alguns projetos educativos que apostam em formas de ensinar diferentes, que acreditam na necessidade de a educação saltar para fora da sala de aula, e que lutam para formar melhores trabalhadores, melhores cidadãos e melhores pessoas. (Continuar a ler)

100 anos de Kissinger. Um cowboy que a América adora ou um falcão que metade do mundo detesta?

Há 50 anos, em 1973, quando assumiu o lugar de secretário de Estado na administração Nixon, Henry Kissinger era, segundo uma sondagem da Gallup, a pessoa mais admirada da América. Há 10 anos, republicanos e democratas brindaram ao seu aniversário. E, agora, nos seus 100 anos, tem celebrações marcadas em Nova Iorque, Londres e em Fürth, a sua cidade natal. O que irá ficar para a história do homem que marcou a política internacional dos últimos 100 anos? (Continuar a ler)

Uma mãe nunca é tudo o que gostaria de ser, mas talvez seja mais do que pensa ser

História e lições de três mães sentadas à mesa. (Continuar a ler)

junho

Afinal, os sacos de plástico transparentes não passaram a ser pagos nos supermercados, nem se sabe quando serão

O governo anunciou que os sacos de plástico transparentes passariam a ser cobrados a partir do dia 1 de junho. Mais de 10 dias depois ainda não aconteceu, nem se sabe quando acontecerá, segundo a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). (Continuar a ler)

Pode Trump ser presidente a partir da prisão?

Especialistas acreditavam que as acusações de que é alvo, em sete processos judiciais, podiam prejudicar a candidatura de Donald Trump à presidência, mas as sondagens indicam exatamente o contrário. E já aconteceu na história dos Estados Unidos um candidato fazer campanha a partir da prisão. (Continuar a ler)

Horta sem terra e um ambiente que não parece de prisão. Projeto de hortas verticais une guardas e reclusos em Torres Novas

42 reclusos, 60% dos quais com penas superiores a 10 anos, transitaram para o Estabelecimento Prisional (EP) de Torres Novas na fase final da sua pena e lá podem encontrar, mais do que reinserção, um propósito. E até formação certificada em produção agrícola e agricultura sustentável. Uma horta com um aspeto diferente do habitual - em torres verticais com tecnologias inovadoras - alimenta a população reclusa com alimentos nutritivos, e é um escape para os momentos mais difíceis na prisão. (Continuar a ler)

Taylor Swift: não é só uma estrela pop, é quase uma chefe de Estado

Estava anunciada para a edição de 2020 do NOS Alive, mas a pandemia da Covid-19 obrigou os fãs portugueses a esperar um pouco mais pela estreia de Taylor Swift no país. A cantautora virá ao Estádio da Luz, em maio do próximo ano, para apresentar uma carreira cheia de sucessos, com alguns momentos menos bons à mistura. Oportunidade perfeita para voltar a olhar para o seu percurso. (Continuar a ler)

PCP não faz descontos e funcionária perde direito à reforma antecipada. Mas não só

Um problema de saúde levou-a a pedir reforma antecipada. Depois de fazer uma simulação, foi à Segurança Social pedir mais informações e descobriu que lhe faltam perto de oito anos de descontos, que não foram feitos pela entidade para a qual trabalhou os primeiros tempos da sua vida: o Partido Comunista Português. (Continuar a ler)

Respeitar a privacidade ou desmascarar hipocrisias? O que vale mais quando se faz uma biografia

João Céu e Silva escreveu “Uma longa viagem com Maria Filomena Mónica" em que traça a biografia de uma das intelectuais mais importantes dos últimos 50 anos. E também uma das personalidades mais polémicas, nomeadamente pela forma como tornou pública a sua vida e a daqueles com quem se cruzou no percurso. (Continuar a ler)

julho

Enfarte do miocárdio: estilo de vida, medo, acesso aos serviços de saúde e Covid-19. Estas são algumas das razões para o aumento de casos

No início de fevereiro, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) divulgou publicamente dados relativos ao transporte de doentes com enfarte agudo de miocárdio (EAM) para unidades hospitalares em Portugal durante o ano de 2022. Os números apontam para um aumento de mais de 70% face a 2021 e mais de 100% face aos períodos entre 2018 e 2020. Razões? O SAPO24 foi tentar encontrá-las junto de quem poderá conhecê-las. O confinamento devido à pandemia de Covid-19 será o principal 'culpado'. (Continuar a ler)

João Carlos Espada: o mais importante na democracia é aceitar a sua própria imperfeição

Estudou em Oxford e privou com alguns dos grandes nomes do pensamento político ocidental. Admirador confesso de Churchill e das culturas políticas marítimas, apresenta no livro "Liberdade como Tradição" 14 autores com os quais reflete sobre a evolução da sociedade e da própria democracia. (Continuar a ler)

Andamos tão distraídos com o que está a acontecer na Terra que não vemos o que está a acontecer no Espaço

A qualidade do ar, o consumo de plástico e os lixos que enchem os oceanos são algumas questões que surgem imediatamente quando o tema é a poluição. O ecologista espacial Moriba Jah defendeu, numa cimeira na qual o SAPO24 esteve presente, que enquanto olhamos para o que está a acontecer à superfície, esquecemo-nos do que está a acontecer no espaço: os céus que outrora foram escuros e silenciosos, agora também estão poluídos (Continuar a ler)

agosto

Filipe falou para o Papa e saiu do palco com um terço, mas só depois percebeu que disse “alguma coisa certa”

O sonho de qualquer peregrino ou voluntário da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é, pelo menos, conseguir ver o Papa de perto. E se fosse possível falar com o pontífice? Para poucos, o sonho tornou-se realidade. Filipe foi um dos três voluntários que dirigiram um discurso a Francisco, na cerimónia em Algés. O protocolo nem sempre é seguido, mas também é isso que faz com que se criem memórias. Para a história fica ainda um terço como oferta, para que o momento nunca seja esquecido. (Continuar a ler)

A pedalar pelas Astúrias onde a Vuelta consagra vencedores. Ou como treinar o João Almeida que há dentro de nós

Três etapas de alta montanha e o drama da Vuelta revivido na primeira pessoa, penhascos verdes que abraçam o mar azul-turquesa, sete Parques Biosfera UNESCO e um percurso por trilhos férreos das outrora minas de carvão feito na companhia de ursos. O SAPO24 andou de bicicleta elétrica pelas Astúrias e conta o que viu. Deixa, para já, uma garantia: pode fazer-se muito. Como se tivesse sido criado um algoritmo para agradar a todos. (Continuar a ler)

Desespera-se muito em Portugal

Quando temos muito azar e queremos procurar alternativas, pensamos no tal mercado negro cinematográfico e desesperamos. Hoje desespera-se muito em Portugal. (Continuar a ler)

Râguebi: Marchar, marchons. Quem são os “lobos” que querem fazer história no Mundial de França

Portugal estará, pela segunda vez, num mundial de râguebi. França 2023 revive o França 2007. Portugueses, amadores, juntam-se a profissionais das divisões gaulesas, de emigrantes saídos precocemente do campeonato nacional a luso-franceses, netos e filhos da Linda de Suza, veteranos recuperados, jovens recrutados às seleções sub-20 francesas e naturalizados portugueses. Patrice Lagisquet é chefe da orquestra dos lobos. É ladeado por Pissarra e Mirra, fabricantes de uma geração de ouro. Juntos, prometem erguer a voz pelo esplendor de Portugal. (Continuar a ler)

setembro

Catherine L'Ecuye: "Se o seu filho sabe como usar um smartphone aos 2 ou 3 anos, não é porque seja inteligente, é porque o engenheiro que desenhou o smartphone é inteligente"

A canadiana, perita em educação, Catherine L'Ecuye esteve em Portugal, no início do mês, para promover os seus livros onde desmistifica algumas teorias da pedagogia que se foram cimentando nos últimos anos. Acredita, acima de tudo, que as crianças precisam de tempo para brincar sem ecrãs e que "perdemos muito tempo e recursos em métodos que não estão respaldados pela ciência e há muitos gurus que se aproveitam da ignorância dos pais". (Continuar a ler)

Nove golpes de Estado em sete países. O que está a acontecer em África?

Tornou-se pertinente questionar: o que está a acontecer na África Ocidental e Central que leva à tomada do poder por militares, através da inédita frequência de nove golpes de estado, em sete países, nos últimos dois anos? (Continuar a ler)

outubro

“Não pode haver um decreto a proibir os telemóveis nas escolas”

O telemóvel não deve ser "um intruso”, mas é preciso haver regras — e os adultos, a começar pelos pais, têm um papel fundamental. Como e quando o usar é uma decisão que cabe aos estabelecimentos de ensino e não ao Ministério da Educação, defendem as escolas. O debate não é novo, mas está longe de concluído. (continuar a ler)

Maria João Almeida: "É trágico que tenha sido preciso eu querer morrer para agora viver com tanta mais liberdade

Maria João Almeida é atriz e cronista. No dia Mundial da Saúde Mental publicamos o seu relato. Um relato do antes e do pós tentativa de suicídio — e sobre a arte da "flutuação perpétua que me permite manter à superfície da terra em vez de debaixo dela". (Continuar a ler)

Linha de alta velocidade. Na Bairrada as vinhas “vão perder para as casas” e condena-se a “falta de diálogo” do Governo

A futura linha de alta velocidade que ligará Lisboa ao Porto, a partir de 2029, vai obrigar a grandes mudanças. Ainda não há um traçado final, mas o Governo já desenhou esboços e colocou os mesmos em consulta pública, que terminou a 31 de julho. As principais vozes que se ouviram vieram da Bairrada e sobretudo do setor vitivinícola, que tem crescido a olhos vistos nos últimos anos, não só a nível de produção mas também de enoturismo, e agora pode ver desaparecer quilómetros de vinha para a passagem do TGV. (Continua a ler)

Como fazer funcionar um serviço de urgências assente em horas extraordinárias?

Depois de 16 meses de negociações falhadas e perante a ameaça de o governo legislar unilateralmente, ministro e sindicatos voltam à mesa das negociações esta quinta-feira. "Ninguém" quer greves na Saúde, mas isso não chega para desatar o nó que está a estrangular as urgências. Os médicos exigem mais dinheiro no final do mês e tempo para a família. O governo mostra-se disponível para aumentos, mas em troca de um maior (mas não exclusivo) compromisso com o SNS. As partes dizem-se "muito disponíveis" para negociar, mas o ceticismo é "significativo", o que dá poucas garantias aos utentes que querem ser bem atendidos quando o azar — que raras vezes tem aviso prévio — bate à porta. (Continuar a ler)

O que procuram as pessoas que procuram o doutor Jordan Peterson

Jordan Peterson, ou doutor Jordan Peterson, como é referenciado nas conferências que profere, é psicólogo e tornou-se conhecido em todo o mundo com o livro “12 regras para a vida: um antídoto para o caos”, que publicou em 2018. Depois disso, passou um período difícil na sua própria vida, que envolveu alcoolismo e dependência de drogas, e após a superação dessa etapa lançou mais um livro, “Para além da Ordem: 12 novas regras para a vida”. De professor desconhecido do grande público tornou-se o ídolo de uns e o ódio de outros nas ditas guerras culturais. Passou por Lisboa e fomos ouvi-lo. (Continuar a ler)

Israel: Quando a sirene toca, Eli só tem tempo para "procurar abrigo ou deitar-se no chão. E rezar para que não caia um míssil ao lado"

Eli Simberg vive em Israel há 19 anos e desde sábado que assiste à guerra a partir da varanda de sua casa. Não se imagina a viver noutro sítio, tem a certeza que "as coisas vão melhorar", mas, para já, quando tocam as sirenes, é "procurar abrigo ou deitar-se no chão. E rezar para que não caia um míssil ao lado". Ninguém entende como é que a Mossad não antecipou a ofensiva do Hamas e, conta, para as "pessoas simples", judeus e muçulmanos que se visitam e comem juntos, o terrorismo é sempre "inaceitável", porque "o valor da vida é igual para todo o mundo". (Continuar a ler)

Miguel Poiares Maduro: “A inteligência artificial tanto pode salvar a democracia como matar a democracia”

Miguel Poiares Maduro foi um dos oradores do painel "O futuro da Democracia na Era da Inteligência Artificial" no âmbito da iniciativa Digital With Purpose, que decorreu em Lisboa entre 27 e 29 de setembro. Antes do debate, falou com o SAPO24 sobre democracia, inteligência artificial e a internet como espaço determinado pela política e não pela tecnologia. (Continuar a ler)

"Deixem-na quieta". Como uma floresta do tempo dos dinossauros escapou aos incêndios da Madeira

A situação está controlada, mas desde quarta-feira que não há tréguas no combate aos fogos na Madeira. Na costa norte da Ilha há um tesouro, património da Humanidade, que remonta ao tempo dos dinossauros e tem um "espírito próprio". As chamas rondaram, mas a Laurissilva escapou intacta, porque é "uma floresta inteligente", que mais uma vez mostrou que ainda "manda nisto". (Continuar a ler)

novembro

Gaza aos olhos de um médico português: “O que é que se está a fazer num hospital quando depois o próprio hospital é bombardeado?”

A vida de um médico português não tem de ser passada apenas entre as paredes de um hospital em terras lusas. Por vezes, é necessário fazer viagens e ver o que se passa num planeta esquecido. Foi isto que Gustavo Carona fez entre 2009 e 2019, em 13 missões humanitárias internacionais com os Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha Internacional e os Médicos do Mundo. Anestesista e intensivista, refere que é preciso cultivar o sentido de “valorização de todas as vidas”, independentemente da distância geográfica. A propósito do seu novo livro “Olhem para o Mundo com o Coração”, recorda os dias que passou em Gaza, ainda antes da atual guerra, mas num território já em conflito, e também a breve visita à Cisjordânia. Sobre esses tempos, evidencia a violência de viver numa “prisão a céu aberto” e o “massacre físico e psicológico” que são os colonatos, comunidades israelitas em território palestiniano. Por tudo o que viu, considera, em entrevista ao SAPO24, que ninguém pode achar “humanamente compreensível” o que ali se passa. E não tem dúvidas: a humanidade “só funciona em harmonia se houver justiça”. (Continuar a ler)

Salvar o SNS, honrar os médicos de Beatriz Ângelo a João Semêdo

O momento é crítico. Os Sindicatos dos Médicos não aceitam que o Ministério da Saúde dê com uma mão e retire com a outra. Que tenha uma estratégia de dividir para reinar. Qualquer negociação tem linhas vermelhas. (Continuar a ler)

“Nunca encontrámos ninguém que não quisesse sair da rua, dizer que as pessoas estão na rua porque querem é um mito”

Ana nunca teve necessidade de viver na rua, graças à Crescer pode sair de um albergue diretamente para uma casa a que chama sua. A ex-toxicodependente conta ao SAPO24 como é ser apoiada por esta organização que dá mais que casas, permite segundas oportunidades. Américo Nave, co-fundador e diretor executivo do projeto, resume o trabalho como sendo permitir que as pessoas usufruam do direito à habitação que lhes é devido. Em dez anos tem sido responsável por fazer com que mais de uma centena de pessoas em situação de sem abrigo tivessem saído da rua diretos para uma casa própria. (Continuar a ler)

Droga voltou às ruas. Há mais consumo ou desinvestimento nas equipas de apoio?

O consumo de drogas voltou às ruas das cidades. A impressão é que está a aumentar, segundo o SICAD ao SAPO24, o problema está no “desinvestimento”, sobretudo dos “recursos humanos”. As associações registam uma ocupação completa e algumas têm dificuldades em dar resposta aos pedidos de ajuda. (Continuar a ler)

Da charlatanice à fraude. Quem pode fazer coaching?

O coaching é conhecido como uma atividade profissional focada em ajudar indivíduos a alcançar objetivos profissionais, mas também pessoais. Contudo, a linha entre o que entra, ou não, no foro clínico é ténue, e daí surge a necessidade de se distinguir coaching profissional de coaching psicológico. Os psicólogos defendem que coaching é uma área da Psicologia, e como tal, só pode ser praticada por psicólogos e os coaches defendem que coaching não entra no espectro da saúde mental e, no caso de entrar, esses casos são encaminhados para quem de direito. Durante esta discussão vão aumentando os casos de fraude que deixam a Ordem dos Psicólogos preocupada e a alertar para os riscos para a saúde pública. (Continuar a ler)

Aproveitar o outono com uma tenda no tejadilho do carro? Mas como?

Acabou o verão, mas isso não significa que tenham acabado as férias, nem os acampamentos. E as opções são muitas e algumas pouco tradicionais. Aos habituais acampamentos e autocaravanas juntaram-se as tendas que se montam nos tejadilhos dos carros. Mas será só estacionar dormir e seguir pela estrada fora? O que é necessário em Portugal para se usar este modo portátil de turismo? (Continuar a ler)

dezembro

A Declaração Universal dos Diretos Humanos faz 75 anos, mas neste 10 de dezembro nada há a celebrar

Poucas vezes nestes 75 anos a universalidade dos Direitos Humanos terá estado tão violada e de rastos. (Continuar a ler)

Novo Aeroporto: quanto custaria cada uma das opções e quanto demorariam a estar prontas?

A Comissão Técnica Independente (CTI) apresentou esta terça-feira o relatório para a localização do novo aeroporto e acabou por recomendar como melhores opções Alcochete e Vendas Novas. Mas quanto custaria cada uma das opções consideradas e quanto tempo demorariam a estar prontas? (Continuar a ler)

Ovação de pé para o surpreendente acordo na COP28

O surpreendente acordo agora alcançado no Dubai merece ovação de pé por ter derrubado o muro há décadas intransponível, o que barrava o caminho para o fim progressivo das energias fósseis. (Continuar a ler)

O Natal dos palácios: as 'Boas Festas' das famílias reais da Europa, de Espanha aos países nórdicos

Com a aproximação da quadra natalícia, as casas reais europeias vão divulgando os seus postais de Natal. De Espanha aos países nórdicos, já é possível conhecer todos os postais deste ano. (Continuar a ler)

