JANEIRO

Dia 14

Francisco de Oliveira Dias, antigo presidente da Assembleia da República, deputado e dirigente do CDS. Aos 88 anos.

Dia 15

Carol Channing, atriz norte-americana, que protagonizou durante décadas "Hello, Dolly" na Broadway. Aos 97 anos.

créditos: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Dia 17

Mary Oliver, poetisa norte-americana, vencedora de um prémio Pulitzer pelo livro “American Primitive”. Aos 83 anos.

Dia 23

Caio Junqueira, ator brasileiro que sofreu um acidente de carro no Aterro do Flamengo. Com 42 anos.

Caio Junqueira, Tropa de Elite

Dia 24

Zé Manel, cartoonista, Prémio de Honra do Amadora BD 2011. Tinha 75 anos.

Dia 26

Michel Legrand, músico e compositor francês, que conquistou três Óscares. Aos 86 anos.

FEVEREIRO

Dia 04

António Passos Coelho, médico, pai do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Aos 92 anos.

Dia 07

Jacques Ferran, francês, jornalista cofundador da Taça dos Campeões Europeus e do Prémio ‘Bola de Ouro’. Aos 98 anos.

Dia 10

Fernando Peres, antigo futebolista que passou, entre outros, pelo Belenenses e Sporting. Tinha 77 anos.

Dia 12

Gordon Banks, guarda-redes de Inglaterra e campeão mundial em 1966. Aos 81 anos.

Dia 16

Bruno Ganz, o ator suíço que interpretou Hitler no filme "A Queda". Tinha 77 anos.

créditos: EPA/MARTIAL TREZZINI

Dia 17

Frederico Rosa, futebolista, capitão do Benfica na época 1979/80. Tinha 61 anos.

George Mendonsa, marinheiro descendente de portugueses, protagonista na fotografia que registou o seu beijo com uma desconhecida, em Nova Iorque, quando se celebrava o fim da segunda Guerra Mundial. Aos 95 anos.

Dia 18

Wallace Smith Broecker, cientista norte-americano que tornou popular a expressão "aquecimento global", quando em 1975 fez soar os primeiros alarmes sobre as alterações climáticas. Aos 87 anos.

Dia 19

Karl Lagerfeld, designer de moda alemão. Aos 85 anos.

créditos: EPA/IAN LANGSDON

Dia 21

Stanley Donen, realizador norte-americano de “Serenata à Chuva”. Aos 94 anos.

Dia 22

Arnaldo Matos, fundador do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP). Tinha 79 anos.

créditos: ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dia 27

António Mendes, ex-futebolista no Benfica e no Vitória de Guimarães. Aos 81 anos.

Dia 28

André Previn, norte-americano de origem alemã, maestro e compositor vencedor de quatro Óscares e popularizou a Sinfónica de Londres. Aos 89 anos.

MARÇO

Dia 02

Jaurès Alferov, cientista russo, um dos vencedores do Prémio Nobel de Física em 2000. Aos 88 anos.

Dia 04

Keith Flint, britânico, músico e vocalista da banda The Prodigy. Com 49 anos.

Luke Perry, ator norte-americano conhecido pela sua participação em "Beverly Hills 90210" e "Riverdale". Com 52 anos.

Dia 13

Amadeu Caronho, ator que participou no programa da TVI "Ri-te, Ri-te" e em diversas produções de ficção nacional. Tinha 76 anos.

Armando Caldas, ator, encenador e um dos fundadores do Teatro Moderno de Lisboa. Aos 84 anos.

Dia 23

Rafi Eitan, espião israelita que capturou o nazi Adolf Eichman, em 1960, em Buenos Aires. Aos 92 anos.

Dia 24

Manuel Graça Dias, arquiteto que interveio na recuperação do Teatro Luís de Camões, em Lisboa. Tinha 66 anos.

Dia 26

João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria. Com 43 anos.

créditos: PAULO CUNHA/LUSA

Dia 28

José Luís Mendonça Nunes (Zeca Mendonça), histórico assessor de imprensa do PSD. Tinha 70 anos.

Agnès Varda, realizadora francesa, considerada a pioneira do movimento "Nouvelle Vague". Aos 90 anos.

Dia 30

Anna Mascolo, bailarina e coreógrafa italiana que recebeu o primeiro doutoramento Honoris Causa em dança em Portugal. Aos 88 anos.

ABRIL

Dia 03

António Manuel Arnaut, advogado, membro da comissão nacional do PS e filho de António Arnaut. Com 59 anos.

Jean-Louis David, cabeleireiro francês, pioneiro dos cabeleireiros franchisados e inventor do ‘dégradé’. Aos 85 anos.

Dia 11

Dina (Ondina Veloso), cantora portuguesa. "Guardado em Mim", "Pássaro Doido", "Há Sempre Música Entre Nós", "Em segredo", "Gosto do teu gosto", "Pérola, rosa, verde, limão, marfim", "Amor de Água Fresca" e "Aguarela de Junho" são alguns dos êxitos da cantora. Tinha 62 anos.

créditos: Tiago David

Dia 15

Maria Alberta Menéres, poetisa e escritora, autora de "Ulisses", uma adaptação da obra de Homero para alunos do 6º ano. Aos 88 anos.

Joaquim Alberto Silva (Quinzinho), antigo avançado do FC Porto. Com 45 anos.

Dia 16

Ricardo Chibanga, antigo toureiro moçambicano, o único matador de touros africano da história da tauromaquia. Tinha 76 anos.

Dia 23

Billy McNeill, antigo futebolista escocês, capitão e treinador do Celtic. Tinha 79 anos

Mark Medoff, dramaturgo e argumentista norte-americano, autor da peça "Filhos de um Deus menor". Tinha 79 anos.

Dia 25

John Havlicek “Hondo”, basquetebolista norte-americano de origem checa, o melhor marcador da história dos Boston Celtics. Tinha 79 anos.

Dia 30

Beth Carvalho, cantora e compositora brasileira, conhecida como a “Madrinha do Samba”. Tinha 72 anos.

Peter Mayhew, ator britânico, o Chewbacca de 'Guerra das Estrelas'. Tinha 74 anos.

MAIO

Dia 04

Artur Pimentel, ex-presidente da Câmara de Vila Flor. Tinha 73 anos.

Dia 06

José Carlos Camolas, futebolista, bicampeão pelo Benfica em 1966/67 e 1967/68. Tinha 71 anos.

Dia 10

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro em vários governos em Espanha e antigo número um do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol). Tinha 67 anos.

Dia 13

Doris Day, atriz norte-americana, ícone da "época dourada" de Hollywood. Aos 97 anos.

Dia 16

Ieoh Ming Pei, arquiteto e autor da Pirâmide do Museu do Louvre, em Paris. Aos 102 anos.

Dia 20

Niki Lauda, automobilista austríaco, lendário piloto de Fórmula 1 que foi três vezes campeão mundial. Tinha 70 anos.

créditos: EPA/DAVE ACREE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Dia 22

Judith Kerr, alemã radicada no Reino Unido, escritora e ilustradora de livros para crianças e jovens, que escreveu o clássico infantil "O Tigre Que Veio Tomar Chá". Aos 95 anos.

Dia 23

Joaquim Torres, ex-futebolista e guarda-redes campeão nacional pelo FC Porto na época 1978/79. Tinha 74 anos.

JUNHO

Dia 01

José António Reyes, futebolista espanhol que jogou no Benfica. Reyes morreu num acidente de viação em Utrera, Sevilha, com 35 anos.

Dia 03

Agustina Bessa-Luís, génio da literatura portuguesa. Aos 96 anos.

créditos: MANUEL MOURA / LUSA

Dia 11

Ruben de Carvalho, jornalista, dirigente histórico do PCP e organizador da Festa do Avante! desde a primeira edição, em 1976. Tinha 74 anos.

Isaura Borges Coelho, antifascista e ativista pelos direitos das enfermeiras ao casamento. Aos 92 anos.

Dia 12

Aureliano Veloso, primeiro presidente democraticamente eleito para a Câmara Municipal do Porto, candidato à Presidência da República em 1980 e pai do cantor Rui Veloso. Aos 95 anos.

Dia 15

Franco Zeffirelli, cineasta italiano, ícone de um cinema estético estudado com seu mestre Luchino Visconti e inspirado em obras-primas da literatura inglesa e de grandes óperas. Aos 96 anos.

Dia 17

Mohamed Morsi, primeiro Presidente democraticamente eleito do Egito, em 2012. Morsi que governou o país entre 2012 e 2013 antes de ser derrubado pelos militares, e morreu durante uma comparência em tribunal onde estava a ser julgado por “espionagem”. Tinha 67 anos.

créditos: EPA/NAMIR GALAL / ALMASRY ALYOUM

Dia 19

Fernando Palmeira, antigo futebolista e treinador do Sporting de Braga. Tinha 76 anos.

Dia 26

Max Wright, ator norte-americano, conhecido por ser o "pai" de Alf. Tinha 75 anos.

JULHO

Dia 02

Lido Anthony Iacocca, Lee Lacocca, empresário norte-americano, criador do mítico Ford Mustang. Aos 94 anos.

Dia 06

João Gilberto, cantor e compositor brasileiro, considerado um dos pais da Bossa Nova. Aos 88 anos.

créditos: Ari Versiani / AFP

Dia 08

Arthur St. John Ryan, irlandês, fundador e presidente da cadeia de vestuário Primark. Aos 83 anos.

Rosie Ruiz, norte-americana de origem cubana a quem foi retirado o troféu de vencedora da maratona de Boston em 1980, oito dias após a prova, por se ter descoberto que só tinha corrido o quilometro e meio final. Tinha 66 anos.

Dia 09

Rip Torn, nome artístico de Elmore Rual Torn, ator norte-americano conhecido por ser o Zed de "Homens de Negro". Aos 88 anos.

Dia 16

Camilo Conceição, antigo futebolista na Académica e no Sporting. Tinha 67 anos.

Dia 17

Robert Waseige, antigo selecionador belga que passou pelo Sporting. Tinha 79 anos.

Dia 18

André Bradford, eurodeputado e dirigente do PS/Açores. Com 48 anos.

Dia 19

Rutger Hauer, ator holandês que ficou célebre com o filme “Blade Runner”, de Ridley Scott. Tinha 75 anos.

Dia 21

Isabel Wolmar, antiga repórter da RTP, apresentou o primeiro ‘talk show’ na televisão portuguesa. Aos 86 anos.

Dia 22

Li Peng, antigo primeiro-ministro chinês, liderou a “ala dura” do Governo durante os protestos de Tiananmen, em 1989. Aos 91 anos.

Dia 23

Helena Matos, pianista distinguida com a Medalha de Mérito Cultural em 2017. Aos 100 anos.

Dia 26

Russi Taylor, atriz norte-americana e a voz de Minnie Mouse. Tinha 75 anos.

créditos: Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP

Dia 28

Ruth de Souza, atriz brasileira, a primeira negra a protagonizar uma novela. Aos 98 anos.

AGOSTO

Dia 05

Toni Morrison, escritora norte-americana, primeira mulher negra a ganhar o Nobel da Literatura, em 1993. Aos 88 anos.

Dia 07

Rui Rechena, músico e baixista da banda Amor Electro. Com 53 anos.

Dia 12

José Luis Brown (Tata Brown), futebolista campeão mundial pela Argentina em 1986. Tinha 62 anos.

Dia 16

Alexandre Soares dos Santos, empresário, antigo presidente da Jerónimo Martins. Aos 84 anos.

créditos: JOSÉ COELHO/LUSA

Richard Williams, ilustrador e animador canadiano, criador da personagem “Roger Rabbit”. Aos 86 anos.

Peter Fonda, ator norte-americano, uma das estrelas do filme “Easy Rider”. Tinha 79 anos.

Dia 25

João Torre do Valle, músico, um dos fundadores da Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado. Aos 80 anos.

Dia 31

Anthoine Hubert, piloto francês de Fórmula 2 na sequência de um acidente. Com 22 anos.

SETEMBRO

Dia 03

Peter Lindbergh, fotógrafo alemão conhecido pelo seu trabalho na moda, conhecido como "pai" das supermodelos. Tinha 74 anos.

Dia 06

Robert Mugabe, Presidente do Zimbabué durante 37 anos até ser forçado a renunciar sob pressão dos militares e do seu partido, em 2017. Tinha 95 anos.

Dia 07

Eduardo Beauté, cabeleireiro e empresário. Com 52 anos.

Dia 15

Roberto Leal, cantor luso-brasileiro, que ficou conhecido por temas como "Arrebita", "Bater o Pé" e "Carimbó Português", morreu este domingo no Brasil. Tinha 67 anos.

Dia 19

Marko Feingold, o mais antigo sobrevivente austríaco dos campos de concentração nazis. Aos 106 anos.

Dia 23

Wang Meiyu, ativista chinês que pediu publicamente a demissão do Presidente chinês e a realização de eleições livres. Morreu enquanto estava detido. Com 38 anos.

Dia 26

Jacques Chirac, antigo primeiro-ministro, presidente da Câmara de Paris e Presidente da República francesa. Aos 86 anos.

créditos: EPA/PATRICK KOVARIK / POOL MAXPPP OUT

Nelson Traquina, professor, investigador e autor de estudos de jornalismo em Portugal. Tinha 71 anos.

Dia 27

Joseph Wilson, embaixador norte-americano que contestou informações da espionagem dos Estados Unidos usadas para justificar a invasão do Iraque em 2003. Tinha 69 anos.

Dia 30

Jessye Norman, soprano norte-americana, uma estrela da ópera internacional que ganhou quatro prémios Grammy e a Medalha Nacional das Artes. Tinha 74 anos.

OUTUBRO

Dia 02

João Rodrigues Pires, alfarrabista, distinguido com a Ordem do Mérito, com o grau de comendador. Tinha 100 anos.

Dia 03

Freitas do Amaral, fundador do CDS, ex-ministro e ex-presidente da Assembleia-Geral da ONU. Tinha 78 anos.

créditos: ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dia 05

Manuel Ferreira de Oliveira, ex-presidente executivo da GALP. Tinha 70 anos.

Philippe Tome, autor belga de banda desenhada, um dos pais de "Spirou". Tinha 62 anos.

Dia 08

Avelino Ferreira Torres, ex-presidente da Câmara de Marco de Canaveses. Tinha 74 anos.

Dia 11

Alexsei Leonov, cosmonauta russo, primeiro humano a caminhar no espaço, há 54 anos. Aos 85 anos.

Dia 14

Manuel Amado, o pintor da "perceção do invisível". Aos 81 anos.

Dia 18

Rui Jordão, ex-futebolista nascido em Angola que passou pelo Benfica e pelo Sporting. Tinha 67 anos.

Dia 20

Manuel Ramalho Gantes, advogado e antifascista. Aos 93 anos.

Dia 22

Sadako Ogata, académica e diplomata japonesa, que dirigiu o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, entre 1991 e 2001. Aos 92 anos.

Dia 26

Robert Evans, produtor norte-americano de filmes como "O Padrinho" e "Chinatown". Aos 89 anos.

NOVEMBRO

Dia 03

Robert Norris, ator norte-americano, o 'cowboy' dos cigarros Marlboro que nunca fumou. Aos 90 anos.

Dia 06

Robert Freeman, fotógrafo e realizador britânico, conhecido pelo seu trabalho com os Beatles. Aos 82 anos.

Dia 07

Maria Perego, autora, produtora e marionetista italiana, criadora do "Topo Gigio". Aos 95 anos.

Dia 11

James Le Mesurier, britânico, cofundador dos Capacetes Brancos, força civil de socorristas que opera nas zonas rebeldes na Síria. Tinha 48 anos.

Dia 13

Manuel Jorge Veloso, músico e compositor, um dos fundadores do Quarteto do Hot Club de Portugal. Aos 82 anos.

Raymond Poulidor, antigo ciclista francês, vencedor da edição de 1964 da Volta a Espanha. Aos 83 anos.

Dia 15

António Rodrigues Guimarães, antigo presidente do Vitória de Guimarães. Aos 80 anos.

Dia 18

Argentina Santos, a mulher cujo fado tinha "a força de um pregão e a contenção de uma prece". Aos 95 anos.

Dia 19

José Mário Branco, músico, cantor e produtor, "é um símbolo do Portugal democrático com o qual ele sonhou antes da revolução, durante a revolução, durante a democracia", como disse Marcelo Rebelo de Sousa . Tinha 77 anos.

créditos: Rita Sousa Vieira | MadreMedia

Dia 20

Luís de Barros, jornalista e diretor do Diário de Notícias durante o PREC, e marido da escritora Maria Teresa Horta. Tinha 78 anos.

Dia 22

Joaquim Moutinho, piloto campeão nacional de ralis em 1985 e 1986. Tinha 67 anos.

Eduardo Nascimento, cantor, representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 1967, com "O Vento Mudou". Tinha 76 anos.

Dia 25

Goar Vartanian ("Anita"), espia soviética que, em dupla com o marido, já falecido, impediu o sucesso da "Operação Long Jump", que tinha como objetivo assassinar Estaline, Churchill e Roosevelt em 1943. Aos 93 anos.

Dia 30

Domingos Piedade, o senhor "Fórmula 1", antigo gestor da AMG Mercedes e administrador do Autódromo do Estoril. Tinha 75 anos.

DEZEMBRO

Dia 03

Carlos Amaral Dias, psicanalista e professor, ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da Sociedade Portuguesa de Psicodrama Psicanalítico de Grupo. Tinha 74 anos.

Dia 08

Rogério Carvalho ‘Pipi’, ex-futebolista internacional português, que se evidenciou ao serviço do Benfica nas décadas de 40 e 50 do século passado. Tinha 97 anos

Caroll Spinney, marionetista norte-americano que deu voz ao ‘Poupas’ da Rua Sésamo. Aos 85 anos.

Jarad Anthony Higgins ‘Juice WRLD’, rapper norte-americano. Tinha 21 anos.

Dia 09

Marie Fredriksson, cantora sueca, vocalista do grupo pop Roxette. Tinha 61 anos.

créditos: EPA/HERBERT PFARRHOFER AUSTRIA OUT

Pete Frates, ex-jogador de basebol norte-americano do Boston College, sofria de esclerose lateral amiotrófica, inspirou o desafio online "Ice Bucket Challenge". Aos 34 anos.

Dia 12

Laurinda Lopes, a primeira árbitra registada em Portugal. Tinha 68 anos.

Dia 18

Claudine Auger, atriz, primeira 'bond girl' francesa. Tinha 78 anos.

Dia 21

Martin Peters, futebolista internacional inglês que marcou um dos golos da Inglaterra na final do Mundial de futebol de 1966. Tinha 76 anos.

Dia 24

Allee Willis, letrista e compositora norte-americana, autora da letra "I'll Be There for You", dos Rembrandts, o tema do genérico da série televisiva "Friends". Tinha 72 anos.

Dia 26

Sue Lyon, atriz que interpretou “Lolita” no filme de 1962 realizado por Stanley Kubrick. Tinha 73 anos.

Dia 27

Art Sullivan, cantor belga autor de "Petite demoiselle". Tinha 69 anos.